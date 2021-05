외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 5주 연속 매도세를 지속했다.

23일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 17일부터까지 21일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조6291억원을 순매도했다. 전주 6조원대 매도세를 보인 것보다는 다소 진정된 모습이다. 외국인은 코스피시장에서 1조5984억원을, 코스닥시장에서는 306억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 2,500 등락률 +3.02% 거래량 369,239 전일가 82,900 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 더존비즈온, 디지털 통합 물류 스타트업 ‘로지스팟’ 전략적 투자더존비즈온 "강원도와 ‘통합 서비스 플랫폼 구축사업’ 협약"더존비즈온, 신개념 ERP ‘Amaranth 10’ 출시 close 이었다. 외국인은 지난 주 더존비즈온을 1132억원 순매수했다. 뒤이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 3,500 등락률 +3.08% 거래량 3,018,548 전일가 113,500 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인·기관 동반 매도...'3160선' 하락 마감카카오, 카카오재팬 유상증자 결정큰손 外인들의 순매수 1위! 국내 백신 위탁 생산! 황금 수혜株 close 를 947억원 순매수했다. 이밖에 JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 37,050 전일대비 1,150 등락률 -3.01% 거래량 883,571 전일가 38,200 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 실적 개선세에 순풍탄 엔터 3사1분기 어닝서프라이즈 엔터 3사, 투자 포인트는?[클릭 e종목]"JYP엔터테인먼트, 해외 부문 매출 증가 기대" close (438억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 894,000 전일대비 9,000 등락률 -1.00% 거래량 228,349 전일가 903,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 [자금조달]LG계열 팜한농, 對농협 매출채권 1100억 유동화 코스피, 외국인·기관 동반 매도...'3160선' 하락 마감코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도 close (387억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 3,500 등락률 +1.14% 거래량 389,789 전일가 306,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 콘텐츠업체와 홈쇼핑 사이…옴싹달싹 못하는 유료방송“창덕궁을 AR로” SK텔레콤, AR 서비스 '창덕아리랑' 웨비 어워드 최고상 수상IPTV 3사, CJ ENM 겨냥 "프로그램 공급가 25% 인상 요구, 비상식적" close (343억원), 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 261,500 전일대비 4,500 등락률 -1.69% 거래량 357,864 전일가 266,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"BTS 디지털싱글 버터 나온다"…하이브, 매분기 실적 기대[클릭 e종목] “하이브, 위버스 플랫폼 성장 가시화 …목표가↑”외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close (336억원), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 40,000 전일대비 1,000 등락률 +2.56% 거래량 1,357,648 전일가 39,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 실적 개선세에 순풍탄 엔터 3사1분기 어닝서프라이즈 엔터 3사, 투자 포인트는?[클릭 e종목]“에스엠, 자회사의 경영 효율화가 관건” close (333억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 368,500 전일대비 2,500 등락률 -0.67% 거래량 285,164 전일가 371,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 모더나 한국 온다…'직접투자·위탁생산' 투트랙AZ 백신 다음달까지 890만회분 들어온다… 오늘 83만5000회분 도입식약처 "GC녹십자 코로나 혈장치료제 허가 불허"…녹십자 "후속 임상 중단"(종합) close (306억원), LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,650 전일대비 250 등락률 -1.68% 거래량 2,443,547 전일가 14,900 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 콘텐츠업체와 홈쇼핑 사이…옴싹달싹 못하는 유료방송IPTV 3사, CJ ENM 겨냥 "프로그램 공급가 25% 인상 요구, 비상식적"LGU+, '브래드이발소' 몬스터스튜디오 지분투자… “키즈콘텐츠 경쟁력 강화” close (269억원), 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 19,200 전일대비 550 등락률 -2.78% 거래량 4,718,296 전일가 19,750 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! 국가 반도체 전략 최대 수혜株삼성엔지니어링, 1Q 영업익 1073억…전년比 26%↑삼성엔지니어링, 1분기 영업이익 1073억원…전년比 25.5%↑ close (257억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,100 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 20,961,714 전일가 79,500 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 꼭! 주목해야 할 ‘삼성+바이오’ 백신!! 월요일 시초가 반드시 공략하세요!반도체 상승 사이클, 아직 '현재 진행형'"반도체 협력 강화" 선언한 韓美…글로벌 공급망 변화 방향은? close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 8377억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 1,492,820 전일가 73,200 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아약세장에 안 떠는 동학개미들'공매도 재개' 장 초반 코스피 약보합세 close 를 1349억원 팔았다. 이밖에 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 168,000 전일대비 1,500 등락률 +0.90% 거래량 803,674 전일가 166,500 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 삼성전기 주가 낙폭 크지만…“이성적 접근 필요해”외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아약세장에 안 떠는 동학개미들 close (1016억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 50 등락률 -0.21% 거래량 2,612,475 전일가 23,700 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 한국전력 "한국에너지공대 설립·운영자금 645억 출연"[종목속으로] 한국전력, 연료비 연동제 호재가 악재로 한전 "추가 전기 쓸려면 돈 더 내"…25억 과다징수 적발 close (777억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 861,000 전일대비 30,000 등락률 -3.37% 거래량 224,370 전일가 891,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 삼성바이오-모더나 손잡고 글로벌 백신 공급…"3분기부터 양산 시작"(상보) 삼성바이오, 모더나 mRNA 백신 위탁생산 계약…"곧바로 기술이전 착수"경제외교 나선 4대 그룹…40조 투자보따리 푼다 close (725억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 360,000 전일대비 5,000 등락률 -1.37% 거래량 623,771 전일가 365,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 포스코, 호주 니켈 광산 기업 지분 30% 인수기관매수 지속…코스피 1%대 상승 유지[종목속으로] 9년만의 40만원 복귀였는데…중국이란 암초 만난 포스코 close ·706억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,800 전일대비 400 등락률 +1.79% 거래량 4,262,889 전일가 22,400 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어삼성 vs LG디스플레이, 美SID 전시회서 차세대 OLED 경쟁LG디스플레이, 美 SID 전시회서 차별화된 OLED 제품 선보여 close (700억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 280,000 전일대비 2,000 등락률 +0.72% 거래량 1,174,025 전일가 278,000 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 SK·포드 美 배터리공장, 북동부? 남부?'단일 최대규모' 투자 공언한 삼성…미국 행정부도 반색(상보)美서 소송 끝낸 LG·SK, 배터리 사업으로 맞불 close (690억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,500 전일대비 3,000 등락률 +1.34% 거래량 1,333,704 전일가 224,500 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 '단일 최대규모' 투자 공언한 삼성…미국 행정부도 반색(상보)경제외교 나선 4대 그룹…40조 투자보따리 푼다코스피, 외국인·기관 동반 매도...'3160선' 하락 마감 close (481억원), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,062,695 전일가 122,500 2021.05.21 15:30 장마감 관련기사 반도체 상승 사이클, 아직 '현재 진행형'대국민 종목 “삼성전자” 물리신 분! '단일 최대규모' 투자 공언한 삼성…미국 행정부도 반색(상보) close (422억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 매수세 전환은 당분간 쉽지 않을 것으로 보인다. 김후정 유안타증권 연구원은 "글로벌 연기금의 주식 자산 비중 축소가 수개월째 이어지면서 글로벌 연기금의 주식 자산 매도 부담은 상당 부분 줄었을 것으로 추정되나 인플레이션 우려가 커지는 것은 신흥국 자산에 대한 리스크 요인으로 작용하고 있다"면서 "이런 이유로 당분간 외국인은 국내 증시에 미지근한 모습을 보일 것"이라고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr