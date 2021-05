외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 순매도세에 코스피가 하락 마감했다.

17일 코스피는 전 거래일 대비 0.60%(18.80포인트) 하락한 3134.52로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.31%(9.89포인트) 오른 3163.21로 출발한 뒤 오후 들어 1% 가까이 하락 폭을 키웠지만, 장 막판 하락 폭을 축소했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 7275억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 5997억원, 1434억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로 보면 운수·창고(1.02%), 은행(0.93%), 종이·목재(0.90%), 서비스업(0.57%) 순으로 나타났다. 항공주가 오름세를 보이면서 운수창고업 지수의 오름세가 두드러졌다. 종목별로는 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 66,000 전일대비 6,100 등락률 +10.18% 거래량 1,420,937 전일가 59,900 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 반토막 계좌 구원할 “백신” 관련 황금주!! 놓치면 후회합니다[특징주] 항공주, 여행 정상화 기대감에 오름세[e공시 눈에 띄네]코스피-22일 close (10.1%), 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 25,400 전일대비 1,400 등락률 +5.83% 거래량 1,230,662 전일가 24,000 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 진에어, '대구·포항' 등 단독 노선 운임할인 이벤트진에어, 하나카드 제휴 이벤트…최대 3만원 할인쿠폰 발급진에어, 일본 노선 예매 고객 환불·변경 수수료 1회 면제 close (5.8%), 한국공항 한국공항 005430 | 코스피 증권정보 현재가 45,200 전일대비 1,850 등락률 +4.27% 거래량 93,006 전일가 43,350 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-14일한국공항, 3분기 영업손실 99억원…적자전환대한항공 자회사 한국공항, 제주 부동산 200억에 매각 close (4.2%), 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,500 전일대비 1,200 등락률 +4.10% 거래량 8,680,131 전일가 29,300 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 반토막 계좌 구원할 “백신” 관련 황금주!! 놓치면 후회합니다이번 주 “대선주자 1위” 관련 황금주!! 마지막 기회!대한항공·이마트, 스포츠구단 업무 협약식 체결 close (4.0%), 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,650 전일대비 550 등락률 +3.64% 거래량 1,694,448 전일가 15,100 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공 엔진 22대 정비, 대한항공이 맡는다…3000억원 규모아시아나항공, 호주 콘셉트 무착륙 관광비행 선봬아시아나·에어부산·에어서울 공동 협의체 발족…매뉴얼 일원화 '협력' close (3.6%)이 상승했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자(-0.62%), SK하이닉스(-0.84%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 874,000 전일대비 74,000 등락률 -7.81% 거래량 540,791 전일가 948,000 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"[특징주]삼성바이오로직스, 8거래일만에 하락 전환 close (-7.81%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 227,000 전일대비 2,000 등락률 -0.87% 거래량 806,714 전일가 229,000 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [타볼레오]'힘과 연비' 다 잡은 K8 하이브리드외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓차업계 반도체대란 최대 위기…현대차·기아 공장 셧다운 close (-0.87%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 623,000 전일대비 3,000 등락률 -0.48% 거래량 256,639 전일가 626,000 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발 close (-0.48%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 1,000 등락률 -0.37% 거래량 538,666 전일가 270,500 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발셀트리온 "항체치료제 뉴욕·나이지리아·인도 변이 효과…브라질 변이 효과↓"코스피 1.07% 상승 마감.. 8만전자 재입성 close (-0.37%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.44%(4.22포인트) 하락한 962.50에 장을 끝마쳤다. 이날 코스닥지수는 오후 들어 1% 가까이 하락세를 보이기도 했지만, 기관이 순매수로 전환하면서 하락 폭을 축소했다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관이 각각 1421억원, 116억원어치 주식을 사들였고 외국인 홀로 1591억원어치 주식을 팔아치웠다.

업종별로는 운송(3.6%), 오락·문화(1.66%), 통신 서비스(1.29%) 순으로 상승 폭이 컸다. 운송업종 중에선 태웅로직스 태웅로직스 124560 | 코스닥 증권정보 현재가 10,350 전일대비 1,000 등락률 +10.70% 거래량 9,841,880 전일가 9,350 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 [특징주]태웅로직스, 해운 운임 상승 이익 3배 '껑충'…공격적 영업 효과 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 가 해운 운임 상승에 실적이 크게 상승한 영향을 받아 10%가량 급등했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,300 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 873,543 전일가 113,800 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴 close (0.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 132,600 전일대비 400 등락률 +0.30% 거래량 272,970 전일가 132,200 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴 close (0.30%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 50,700 전일대비 300 등락률 +0.60% 거래량 351,129 전일가 50,400 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발코스피, 동학개미 역대 4번째 3.5조 순매수...3200선 유지 close (0.60%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,050 전일대비 100 등락률 +0.31% 거래량 749,073 전일가 31,950 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발 close (0.31%)이고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 168,700 전일대비 1,400 등락률 -0.82% 거래량 81,969 전일가 170,100 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴 close (-0.82%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 800 등락률 -1.41% 거래량 216,456 전일가 56,600 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발외국인 3일간 6兆 매도…코스피 3120선으로 후퇴펄어비스, 1분기 영업익 130억원…전년 동기 대비 71.7%↓ close (-1.41%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 315,900 전일대비 2,300 등락률 -0.72% 거래량 26,720 전일가 318,200 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓코스피 하락 전환 …"인도 코로나 확산에 공급망 훼손 우려 커져"개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발 close (-0.72%)는 하락했다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “아시아국가의 코로나19 확산세로 낙폭을 확대했지만, 장 마감을 앞두고 국내 증시가 낙폭을 축소하고 있다”며 “영국이 코로나19 봉쇄 정책을 일부 완화한다고 발표했고 인도의 코로나19 신규 확진자 수가 점차 감소 추세를 보고 있다는 점이 호재성 재료로 작용했다”고 설명했다.

