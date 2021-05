"다음달 코스피200 지수 변동 종목을 유의하라"

코스피200 등 구성종목 변경 관건

공매도 대상 종목도 달라져

[아시아경제 황준호 기자] 다음달 한국거래소가 올해 첫 주가지수 변경을 진행하면서 종목별 희비가 갈릴 것으로 관측됐다. 특히 패시브 펀드 추종 규모가 크고 공매도 적용의 기준이 되는 코스피200과 코스닥150 구성 종목이 변경되면서 이에 따른 희비가 관전 포인트다.

10일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 이달 중 주가지수 변경을 발표할 예정이다. 구성종목 변경 시행일은 다음달 10일 선물옵션 동기만기일이다. 거래소 지수를 추종하는 펀드들은 이날 구성 종목 교체에 나선다. 이중 코스피200과 코스닥150 등에 새로 편입되는 종목들은 펀드 자금 유입을 기대해 볼 수 있다. 반면 편출 종목에서는 자금이 빠져나갈 가능성이 크다.

이번 지수 변경에 따라 공매도 적용 종목도 바뀌게 된다. 코스피200과 코스닥150 내 종목에 대한 공매도가 재개되면서 편출에 따른 매도 잔고 청산(쇼트 커버링) 효과가 예상된다.

NH투자증권은 이번 변경에서 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 752,000 전일대비 12,000 등락률 -1.57% 거래량 59,105 전일가 764,000 2021.05.10 13:35 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정효성티앤씨, 계열사에 224억 규모 채무보증 결정 close , 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 8,500 등락률 -2.16% 거래량 79,356 전일가 393,000 2021.05.10 13:35 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?[e공시 눈에 띄네]코스피-3일효성첨단소재㈜, 전주 탄소섬유 공장 증설 close , 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,280 전일대비 70 등락률 +5.79% 거래량 40,644,699 전일가 1,210 2021.05.10 13:35 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일대한전선 1분기 영업익 17억원… 매출액 전년比 7.9%↑ close , 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 4,500 등락률 +1.55% 거래량 6,498 전일가 289,500 2021.05.10 13:35 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?동원산업, 보통주당 5000원 현금배당 결정[클릭 e종목] "동원산업, 높은 참치캔 수요…목표가 11%↑" close 등의 코스피200 편입을 예상했다. 이중 유동시가총액(유동비율을 고려한 시가총액)이 가장 큰 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 752,000 전일대비 12,000 등락률 -1.57% 거래량 59,109 전일가 764,000 2021.05.10 13:36 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정효성티앤씨, 계열사에 224억 규모 채무보증 결정 close 는 813억원가량 패시브 매수 수요가 발생할 것으로 전망했다. 반면 남선알미늄 남선알미늄 008350 | 코스피 증권정보 현재가 3,820 전일대비 175 등락률 +4.80% 거래량 6,035,039 전일가 3,645 2021.05.10 13:36 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”《시선집중》 주식고수들이 선택한 종목, 이제 공개합니다! close , 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 400 등락률 +0.65% 거래량 52,474 전일가 61,800 2021.05.10 13:36 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은?[클릭 e종목]빙그레, 이익 추정치 하락으로 목표주가 하향 조정빙그레, 주당 1600원 현금 배당 close , 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 13,750 전일대비 100 등락률 +0.73% 거래량 255,987 전일가 13,650 2021.05.10 13:36 장중(20분지연) 관련기사 다음달 코스피200 지수변경 종목은? 중대재해법 전 감독 고삐 '바짝'…건설사 경영진에서 전국 물류창고까지정부 '중대법 후 첫 감독' 태영건설에 "본사 안전체계 전면재구축" 강력권고 close , 삼양사 삼양사 145990 | 코스피 증권정보 현재가 63,800 전일대비 3,600 등락률 +5.98% 거래량 162,739 전일가 60,200 2021.05.10 13:36 장중(20분지연) 관련기사 삼양그룹 계열사들, 회사채 발행해 잇단 자금 조달삼양사, 박순철·송자량 각자대표 체제로 변경'KT·CJ제일' 대기업 회사채 연이어 1조 클럽 close 등은 편출될 것으로 봤다.

이번 변경에서는 특례 편입도 있을 것으로 예상된다. 유력 종목은 SK바이오사이언스다. 상장 후 6개월이 지나지 않아 코스피200 편입 대상이 아니지만, 시가총액이 보통주 상위 50위 이내로 올라서면서 특례 편입 조건을 충족하고 있다.

노동길 NH투자증권 리서치센터 연구원은 "특례편입 종목은 지수 편입 이벤트 이후 보호예수 종료에 따른 수급 부담으로 상대수익률이 저하된 바 있다"고 말했다. 이어 "지수 편출 종목에서는 신규 편입 종목보다 더 뚜렷한 인덱스 효과가 관찰됐다"고 분석했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr