본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

태영건설, 이강석 신임 사장 선임

한진주기자

입력2025.12.10 10:08

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

태영건설 이 이강석 기술영업본부장을 신임 사장으로 선임했다.


태영건설, 이강석 신임 사장 선임
AD
원본보기 아이콘

태영건설은 2026년 정기 임원인사를 단행했다고 10일 밝혔다.

신임 이강석 사장은 1961년생으로 연세대학교와 한양대학교 대학원을 졸업하고 1996년 태영건설에 입사했다. 2020년 토목본부장, 2024년 기술영업본부장을 역임하며 주요 사업의 경쟁력 강화와 수주확대에 핵심 역할을 수행해왔다.


토목본부장에는 임태종 전무, 건축본부장에는 정진형 상무를 각각 임명했다.


태영건설은 향후 △안정적 수주 기반 확립 △손익 중심의 경영체계 강화 △자구계획에 따른 자산 매각 및 고정비 절감 등을 추진한다. 경영실적 개선과 재무건전성 확보에 총력을 기울여 워크아웃 졸업 기반을 공고히 하겠다는 계획이다.

한편 태영그룹의 지주사인 TY홀딩스는 신임 미디어정책실장 겸 비서실장에 박병일 상무를 임명했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

12월 임시국회 시작…여야, 쟁점 법안 극한 대치 전망

새로운 이슈 보기