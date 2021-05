공정위, 삼성웰스토리 부당지원 혐의 제재…이틀간 전원회의

[아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회가 삼성그룹이 삼성웰스토리에 구내식당 일감을 몰아줬다는 혐의에 대한 전원회의를 이틀간 열고 제재 수준을 결정한다.

2일 업계에 따르면 공정위는 오는 26일 전후로 이틀간 전원회의를 열고 공정위 사무처와 피심 기업인 삼성 주요 계열사들의 의견을 참고해 제재 수준을 정한다.

통상 수요일에 열리는 전원회의는 공정거래위원장 등 9인이 참여한다. 추후 합의하기로 한 경우가 아니면 하루만에 끝난다. 이번 삼성건의 경우 제재 대상이 될 계열사가 많고 쟁점도 다양해 연이틀 열리는 것이다.

그동안 공정위 사무처는 2018년부터 삼성그룹이 급식업체인 삼성웰스토리를 부당지원했는지를 조사해왔다. 삼성웰스토리는 2013년 삼성에버랜드의 급식·식자재 유통사업 부문을 분할해 설립된 회사로, 이재용 삼성전자 부회장 등 총수일가 지분이 높은 삼성물산의 완전 자회사다. 공정위는 삼성전자, 삼성디스플레이 등의 내부 일감을 수의계약 형태로 받아 사세를 키웠다고 보고 있다.

한편 지난달 삼성전자 등 8개사는 '단체급식 일감개방 선포식'을 열고 그동안 그룹 계열사에 수의계약으로 주던 구내식당 일감을 경쟁입찰 방식으로 돌리기로 했다. 이에 삼성전자는 수원과 기흥사업장 내 식당 2곳을 삼성웰스토리 대신 신세계푸드와 풀무원푸드앤컬처에 맡겼다. 하지만 공정위는 이런 행위가 과징금 감면 요건에 해당하지 않는다고 보고 있다.

