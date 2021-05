코로나19 심각한 인도…자전거로 아내 시신 혼자 옮기던 노인 포착

[아시아경제 권서영 기자] 코로나19의 전파가 심각한 수준에 달한 인도에서 한 노인이 아내의 시신을 자전거로 옮기다 주저앉는 장면이 포착돼 안타까움을 샀다.

지난달 29일(현지시간) 현지 매체와 외신은 인도에 살고 있는 한 노인의 사연을 사진과 함께 전했다. 두 장의 사진 속에는 각각 한 노인이 마을 길의 한복판에서 자전거를 멈춰 세운 채 서 있는 모습과 끝내 넘어진 자전거 옆에 주저앉은 모습 등이 담겨 있었다.

보도에 따르면 이 사진은 인도 우타르프라데시주 암바르푸르마을에서 찍힌 것이다. 사진 속의 70세 노인은 코로나19로 사망한 아내의 시신을 화장하기 위해 자전거로 이를 옮기던 중이었다. 현지 경찰에 따르면 이 노인의 아내는 지난달 26일 코로나19로 지역 병원에서 숨진 것으로 알려졌다.

그러나 마을 사람들은 코로나19에 감염될 것을 우려해 누구도 그에게 도움의 손길을 내밀지 않았다. 이 때문에 노인은 아내의 시신을 자전거로 실어 나르기 위해 홀로 집을 나섰던 것이다. 노인의 사연을 전해 들은 현지 경찰은 구급차와 함께 현장에 출동했다. 이들은 시신의 운구와 장례를 도운 것으로 알려졌다.

인도 보건·가족복지부에 따르면 30일 오전 일도의 코로나19 일일 신규 확진자 수는 38만6452명으로 집계됐다. 또한 지난달 29일 기준으로 코로나19 일일 사망자 수는 최고치를 기록했다. 또한 전문가들은 인도의 코로나19 검사 장비 및 의료 시설의 열악함을 고려하면 실제 상황은 더욱 심각할 것이라고 전망하고 있다.

