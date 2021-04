美 캘리포니아, 2045년 전까지 석유채굴 전면중단 추진

[아시아경제 류태민 기자] 개빈 뉴섬 미국 캘리포니아주(州) 주지사가 주 내 석유채굴을 2045년 이전에 전부 중단시키겠다고 밝혔다. 3년 뒤부터는 수압파쇄(프래킹)를 새로 허가하지 않겠다고도 말했다.

AP통신 캘리포니아 주지사실은 23일(현지시간) 뉴섬 주지사가 주 지질에너지관리부(CalGEM)에 2024년 1월부터 수압파쇄 허가 신규발급을 중단할 수 있도록 규제방안을 찾으라고 지시했다고 밝혔다. 또한 대기자원위원회(CARB)에는 주 전역에서 석유채굴을 단계적으로 줄여 늦어도 2045년에는 완전히 중단할 방안을 제시해줄 것을 요청했다고 말했다.

이번 지시에 따라 지질에너지관리부는 수압파쇄 허가 신규발급 중단을 위한 규정 마련에 즉각 착수할 예정이며, 대기자원위는 온실가스 감축을 위한 다년 계획인 '기후변화 조사계획'을 통해 석유채굴 중단 방안을 모색하기로 했다고 주지사실은 덧붙였다. 수압파쇄는 지하 퇴적층인 셰일층에 액체를 고압으로 쏴 암석을 파쇄한 뒤 석유와 가스를 얻는 공법이다.

뉴섬 주지사는 "기후위기는 현실"이라면서 "교통부문 탈탄소화를 신속히 이행할수록 아이들에게 더 건강한 미래를 만들어 줄 수 있으며 그런 미래에 수압파쇄의 역할은 없어 보인다"라고 말했다. 이어 "캘리포니아주는 석유를 넘어서 나아갈 필요가 있다"라고 덧붙였다.

웨이드 크로우풋 캘리포니아주 지질에너지관리부 장관은 "뉴섬 주지사는 수압파쇄를 금지할 최선의 방안은 법 개정이라고 믿지만, 그것이 불가능하다는 것이 분명해지면 (행정부의) 규제 권한을 사용하라고 지시했다"라고 밝혔다.

