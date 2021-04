코스피, 美 세금 이슈에도 상승 마감..."내주 전고점 재도전"

[아시아경제 박지환 기자] 23일 코스피가 자본소득세 인상 소식에 약세를 보인 미국 시장 영향으로 장초반 3040선까지 떨어졌지만 결국 상승 마감에 성공했다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 대비 0.27%(8.58포인트) 오른 3186.10로 거래를 마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 4.05포인트(0.13%)내린 3173.47로 장을 시작했다. 장초반 미국 시장의 자본소득세 인상 이슈로 약세를 보이기도 했지만 개인의 매수세에 힘입어 낙폭을 줄이며 상승 전환에 성공했다.

투자자별로는 개인이 2348억원 나홀로 순매수하며 지수를 이끌었다. 외국인과 기관은 각각 268억원, 2120억원 순매도했다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 500 등락률 -0.38% 거래량 4,812,567 전일가 133,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수"반도체 투자 골든타임, 5년 뒤 성과 판가름…인재 확보도 절실"모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (-0.38%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 378,000 전일대비 2,500 등락률 -0.66% 거래량 502,689 전일가 380,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (-0.66%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 5,000 등락률 -2.21% 거래량 1,185,729 전일가 226,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 [종목 속으로] 실적 양호한데…주가는 '주춤' 현대차, 다시 시동걸까코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수현대차그룹, 5월이 반도체 최대 '고비' close (-2.21%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 670,000 전일대비 2,000 등락률 -0.30% 거래량 182,509 전일가 672,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수[클릭 e종목] "삼성SDI, 하반기 미국 투자 결정 주목"고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-0.30%) 등이 약세를 보였다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 17,744,978 전일가 82,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株! 딱 말씀드립니다文 대통령이 적극 추진하는 반도체 “국산화” 성공!! 주가 올라갑니다삼성전자 '비스포크 냉장고', 색상 등 선택…맞춤형 냉장고 시대 열어 close (0.49%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 874,000 전일대비 3,000 등락률 +0.34% 거래량 209,220 전일가 871,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (0.34%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 7,000 등락률 +0.87% 거래량 72,785 전일가 805,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (0.87%) 등이 상승했다.

코스닥도 전일 대비 0.11%(1.11포인트) 오른 1026.82로 마감했다. 지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.42포인트) 하락한 1024.29로 장을 시작했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 353억원, 648억원어치 주식을 매수했다. 개인은 807억원어치 주식을 매도했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 187,900 전일대비 4,100 등락률 +2.23% 거래량 237,775 전일가 183,800 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수코스피, '3170선' 약보합 마감..."당분간 쉬어가기 장세" close (2.23%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,300 전일대비 1,300 등락률 +2.32% 거래량 660,214 전일가 56,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (2.32%) 등을 제외한 모든 종목이 약세였다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 123,100 전일대비 300 등락률 -0.24% 거래량 820,884 전일가 123,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (-0.24%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 147,500 전일대비 200 등락률 -0.14% 거래량 130,358 전일가 147,700 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, 美 세금 인상 소식에 '3150선' 약세...개인 나홀로 순매수 close (-0.14%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 88,100 전일대비 3,100 등락률 -3.40% 거래량 240,373 전일가 91,200 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 개인 사자에 상승 전환 '3180선' 회복..."증시는 에너지 축적 중"코스피, '3170선' 약보합 마감..."당분간 쉬어가기 장세" close (-3.40%), 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,000 등락률 -0.98% 거래량 102,251 전일가 102,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수[클릭 e종목] 확실한 1등으로 격차 벌리는 스튜디오드래곤CJ ENM & 스튜디오드래곤 시총 엎치락뒤치락 close (-0.98%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 346,500 전일대비 1,900 등락률 -0.55% 거래량 25,101 전일가 348,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락 close (-0.55%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,300 전일대비 300 등락률 -0.21% 거래량 81,352 전일가 145,600 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락 close (-0.21%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,250 전일대비 150 등락률 -0.44% 거래량 637,387 전일가 34,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3180선' 보합권 등락...개인·기관 동반 순매수코스피, 상승세 지속 '3170선'...개인 나홀로 순매수고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다” close (-0.44%) 등이 하락했다.

코로나19 자가 진단키트 조건부 허가 소식이 전해지면서 진단키트 관련주의 강세도 나타났다. 이날 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 19,650 전일대비 1,100 등락률 +5.93% 거래량 2,253,832 전일가 18,550 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제4차 대유행 경고!! 새로운 백신 임상 진입 소식!! 딱! 말씀드립니다.국내 대기업과 손잡은 ‘바이오’ 新 대장 株! 지금 놓치면 후회합니다 close 는 5.93% 상승했고, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 107,500 전일대비 9,500 등락률 +9.69% 거래량 3,004,498 전일가 195,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 딱 말씀드립니다! 주목해야할 ‘러시아’ 백신’! 바이오 대장 株 뒤집힌다‘쿠팡’도 못 했다 삼성-LG 최대 수혜 ‘이 기업’! 드디어 찾았습니다[특징주]씨젠, 실적 개선 기대감에 7%대 강세 close (9.69%), 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 24,950 전일대비 1,950 등락률 +8.48% 거래량 12,891,390 전일가 23,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 다시 뛰는 진단키트株장 초반 코스피 개인 순매수세에 '상승'글로벌 임상결과 발표!! 주목해야 할 “ㅇㅇㅇ백신” 핵심 수혜 株! close (8.48%), 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 22,200 전일대비 700 등락률 +3.26% 거래량 1,196,303 전일가 21,500 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 수젠텍, 코로나 중화항체 검사키트 수출허가…"해외 주요 국가 백신 접종 수혜 기대"다시 뛰는 진단키트株수젠텍 "지난해 영업이익 225억원…대규모 흑자 전환” close (3.26%) 등도 강세를 보였다.

이재선 하나금융투자 연구원은 "이번주 코스피는 전고점인 3220선 돌파 후 외국인과 기관 중심으로 차익 실현 매물이 나왔다"며 "내주에는 전고점 돌파를 다시 시도할 것으로 보인다"고 전망했다. 그는 "최근 이익 컨센서스가 상향 조정된 업종이 양호한 수익률을 기록한 점에 주목할 필요가 있다"며 "최근 1개월간 EPS 컨센서스에서 상향 조정 강도가 높은 업종은 증권·철강·은행·에너지였는데 은행을 제외하고 모두 벤치마크를 아웃퍼폼했다"고 덧붙였다.

