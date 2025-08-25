엑세스바이오, '코로나19·독감 동시 자가진단키트' FDA 승인

美 리테일 시장 공략 나서

엑세스바이오는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 코로나19와 독감을 동시에 진단할 수 있는 콤보 자가진단키트 'CareSuperb COVID-19/Flu A&B Antigen Combo Home Test'의 510(k) 승인을 얻었다고 25일 밝혔다.

미국 뉴저지 몬로 타운십에 위치한 엑세스바이오의 제2공장. 엑세스바이오 AD 원본보기 아이콘

'CareSuperb COVID-19/Flu A&B Antigen Combo Home Test'는 코로나19와 독감 A·B를 10분 이내에 동시 구별 진단할 수 있는 것으로 알려졌다.

엑세스바이오는 2025~2026년 겨울 호흡기 질환 유행 시즌에 맞춰 북미 대형 리테일 네트워크를 보유한 파트너사와 협력해 공급할 예정이다. 동시에 공공 조달 시장에도 적극 진출해 판매 채널을 다각화한다. 특히 개발부터 생산, 납품까지 전 과정을 미국 내에서 수행하고 있어 강화된 미국산 우대법 및 해외 제조품 관세 부과 기조 속에서 경쟁 우위를 확보할 것으로 기대된다.

엑세스바이오 관계자는 "미국산 우대법 강화 기조 속에서 미국 내 생산 역량과 글로벌 네트워크를 기반으로 성장 기회를 적극 확대해 나가겠다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



