외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감

이날 코스피 3173.26까지 오르기도

코스닥도 전날 상승세 이어가…1010대 장 마감

[아시아경제 공병선 기자] 코스피가 외국인 매수세에 힘입어 1%대 상승률을 보였다. 미국 증시도 실적장세에 진입할 것으로 보인다.

13일 코스피는 전 거래일 대비 1.07%(33.49포인트) 상승한 3169.08로 장을 마쳤다. 이날 오후 12시39분 3173.26까지 오르기도 했다.

외국인의 매수세가 코스피 상승으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 4461억원, 89억원을 순매수했다. 개인은 4664억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 통신업의 상승폭은 4,60%로 가장 컸다. 이어 종이목재(3.06%), 화학(2.44%), 의약품(1.62%), 유통업(1.53%) 등 순으로 올랐다. 반면 증권(-1.95%), 건설업(-1.13%), 철강금속(-0.61%), 비금속광물(-0.54%), 기계(-0.37%) 등은 하락했다.

시가총액 상위주에서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 868,000 전일대비 51,000 등락률 +6.24% 거래량 710,576 전일가 817,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복글로벌 임상 돌입!! 변이 잡는 백신 나온다!! 속! 시원하게 말씀드립니다 close 의 상승폭은 6.24%로 가장 컸다. SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 10,500 등락률 +3.94% 거래량 2,459,227 전일가 266,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선속! 시원하게 말씀드렸습니다. 삼성-현대가 먼저 찾는 ‘이 기업’!! LG·SK 이어 삼성 배터리도 美공략 채비 close 과의 배터리 합의가 호재로 작용한 것으로 풀이된다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 690,000 전일대비 35,000 등락률 +5.34% 거래량 902,480 전일가 655,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선월가를 뒤흔든 ‘삼성전자’ 주가 상승의 이유! 딱! 말씀드립니다!LG·SK 이어 삼성 배터리도 美공략 채비 close (5.34%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 316,000 전일대비 5,500 등락률 +1.77% 거래량 556,902 전일가 310,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (1.77%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 4,000 등락률 +1.77% 거래량 631,765 전일가 226,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선현엔 상장으로 '실탄' 확보… 정의선 지배구조 개편 속도“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복 close (1.77%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 139,500 전일대비 2,000 등락률 +1.45% 거래량 2,861,067 전일가 137,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (1.45%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,500 전일대비 1,200 등락률 +1.42% 거래량 1,832,844 전일가 84,300 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선현엔 상장으로 '실탄' 확보… 정의선 지배구조 개편 속도“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복 close (1.42%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 800 등락률 +0.96% 거래량 15,021,168 전일가 83,200 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선월가를 뒤흔든 ‘삼성전자’ 주가 상승의 이유! 딱! 말씀드립니다!격랑의 K반도체…총수 부재 삼성의 딜레마 close (0.96%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 388,500 전일대비 3,000 등락률 +0.78% 거래량 584,344 전일가 385,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (0.78%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 784,000 전일대비 2,000 등락률 +0.26% 거래량 62,835 전일가 782,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (0.26%) 순으로 올랐다. 카카오는 보합을 나타냈다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 0,97%(9.72포인트) 상승한 1010.37로 장을 마감했다. 전날 20년 7개월 만의 천스닥을 기록하며 장을 마친 상승세를 이날도 이어가는 모양새다.

코스닥 시장에선 개인이 상승세를 이끌었다. 개인은 538억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 264억원, 112억원을 순매도했다.

코스닥도 대부분 업종이 상승했다. 유통의 상승폭은 3.10%로 가장 컸다. 이어 정보기기(2.81%), 제약(2.48%), 운송(2.14%), 의료·정밀기기(1.93%) 등 순으로 올랐다. 반면 금융(-3.72%), 건설(-1.46%), 기타 제조(-1.12%), 섬유·의류(-0.95%), 출판·매체복제(-0.76%) 등은 떨어졌다.

대부분 상위 10개 종목들이 올랐다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,100 전일대비 8,100 등락률 +5.55% 거래량 408,897 전일가 146,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close 의 상승폭은 5.55%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,900 전일대비 5,900 등락률 +4.54% 거래량 1,146,593 전일가 130,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (4.54%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 1,200 등락률 +2.19% 거래량 948,487 전일가 54,800 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (2.19%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,750 전일대비 600 등락률 +1.71% 거래량 844,121 전일가 35,150 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (1.71%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 178,500 전일대비 2,000 등락률 +1.13% 거래량 875,728 전일가 176,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복다시 뛰는 진단키트株 close (1.13%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 335,000 전일대비 2,700 등락률 +0.81% 거래량 34,571 전일가 332,300 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (0.81%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,500 전일대비 1,000 등락률 +0.71% 거래량 98,706 전일가 141,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 개인 매수세에 코스피 상승 출발…3140선 넘어서코스피 3140선 등락…코스닥은 1%대 상승 외국인·기관 '팔자'에 코스피 3140선 아래로 close (0.71%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 180,600 전일대비 100 등락률 +0.06% 거래량 461,880 전일가 180,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close (0.06%) 등 순이었다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 87,100 전일대비 1,000 등락률 -1.14% 거래량 213,096 전일가 88,100 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close 은 -1.14% 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 336,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 336,500 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close 는 보합을 나타냈다. 스튜디오드래곤 스튜디오드래곤 253450 | 코스닥 증권정보 현재가 103,800 전일대비 1,200 등락률 -1.14% 거래량 203,513 전일가 105,000 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선“반도체 영향력 작다”…외국인 매수세에 코스피 3160선 회복외국인·기관 사들인다…코스피 장 초반 3150선 넘어 close 은 -1.14%를 기록하며 시총 11위로 밀렸다.

한편 미국 증시도 2분기부터경제 성장 및 실적장세에 들어갈 것으로 관측된다. 빠른 백신 접종과 경기부양책에 힘입은 결과다. 장희종 하이투자증권 연구원은 “가치주로 자금 유입이 되고 있는 점을 주목해야 한다”며 “미국 분기별 기업이익 전망치에서도 경기민감 섹터 중심의 회복세가 2분기부터 두드러지고 있다”고 설명했다. 아울러 그는 “올해부터 미국에 전기차 보급이 본격화되고 친환경 정책 수혜가 기대되므로 스마트 모빌리티 상장지수펀드(ETF)의 차별화 요인으로 판단된다”고 덧붙였다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr