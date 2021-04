3080대 머무르는 코스피…外人 홀로 매수세

코스닥도 960대 안착

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 3080선에 머무르고 있다. 매수세를 이어가던 기관투자자들이 오후 들어 매도로 전환하면서 추가 상승 동력이 주춤해진 모습이다.

1일 오후 2시9분 기준 코스피는 전날보다 0.74% 오른 3084.00을 기록했다. 한때 3090까지 돌파한 이후 다시 3080선으로 내려왔다.

투자주체별로는 외국인의 매수세가 두드러졌다. 총 3732억원어치를 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 3682억원, 56억원을 순매도했다.

업종별로는 하락한 경우가 더 많았다. 운수창고(-1.55%), 철강·금속(-1.36%), 건설업(-1.31%), 은행(-0.88%) 등의 순이었다. 의료정밀(3.48%), 섬유·의복(3.105), 전기·전자(2.04%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 상승세다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 139,500 전일대비 7,000 등락률 +5.28% 거래량 4,572,877 전일가 132,500 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 의 상승폭이 5.28%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 13,000 등락률 +1.61% 거래량 254,402 전일가 805,000 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시SK이노, '비토권' 불발 대비 美공장 철수컨설팅도 받아LG화학, 최근 5일 외국인 15만 4833주 순매도... 주가 81만 3000원(+0.99%) close (1.74%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,600 전일대비 1,200 등락률 +1.47% 거래량 15,712,752 전일가 81,400 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 제가 말씀드렸죠? 대기업간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!삼성전자, 글로벌 1위 기업에 반도체 납품한다!! 딱! 말씀드립니다골드만삭스 선정 “ㅇㅇㅇ” 뉴욕 증시 상장!! 단숨에 올라갑니다 close (1.47%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 2,000 등락률 +0.92% 거래량 587,865 전일가 218,000 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 현대차-수출입은행, 미래 모빌리티 산업금융 협력 MOU실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시EV6도 흥행성공…연이은 대박에도 못 웃는 현대차 close (1.38%) 등의 순서였다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 500 등락률 -0.13% 거래량 449,949 전일가 377,000 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발'코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수코스피 상승 출발.. 금리 공포 이겨냈나 close 와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 324,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 448,245 전일가 324,500 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발셀트리온, 이시간 주가 +0.31%.... 최근 5일 외국인 42만 634주 순매수 close 은 보합을 기록했다.

코스닥도 상승세를 보이고 있다. 같은 시간 전날보다 0.89% 오른 964.65를 나타냈다. 856.87로 약보합 출발 이후 장 초반 전날 대비 0.13% 하락한 954.93까지 내려갔던 것과 상반된 분위기다.

역시 외국인만 홀로 778억원 순매수했다. 개인과 기관은 각각 535억원, 189억원을 순매도했다.

업종 대부분 상승세다. 출판·매체복제 업종의 상승폭이 4.11%로 가장 컸다. 이어 반도체(2.25%), 컴퓨터서비스(2.22%), 종이·목재(2.06%) 등의 순서였다. 반면 비금속(-1.65%), 섬유·의류(-1.24%), 건설(-0.34%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 종목들도 대체로 상승했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 323,700 전일대비 15,600 등락률 +5.06% 거래량 46,234 전일가 308,100 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close 의 상승폭이 4.97%로 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 3,900 등락률 +3.00% 거래량 378,310 전일가 130,100 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (2.46%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 316,500 전일대비 5,500 등락률 +1.77% 거래량 15,560 전일가 311,000 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'코스피, 장중 '3030선' 소폭 하락...외인·기관 순매도 close (1.67%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 2,000 등락률 +1.23% 거래량 99,895 전일가 163,000 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (1.17%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,400 전일대비 1,400 등락률 +0.93% 거래량 112,949 전일가 150,000 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵''코스피 3080대 지속' 외국인·연기금 순매수 close (1.00%) 등의 순서였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,450 전일대비 750 등락률 -1.91% 거래량 1,462,218 전일가 39,200 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.75% close (-1.66%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 51,900 전일대비 500 등락률 -0.95% 거래량 246,204 전일가 52,400 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 계획 효과…코스피, 3073에 상승출발코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵'카카오게임즈, 이시간 주가 -0.94%.... 최근 5일 외국인 20만 9917주 순매수 close (-0.95%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 141,100 전일대비 1,200 등락률 -0.84% 거래량 64,001 전일가 142,300 2021.04.01 14:28 장중(20분지연) 관련기사 실적 장세 돌입 앞두고…불확실성 해소 확인 중인 韓증시CJ ENM X 카카오페이지, '제5회 추리·미스터리·스릴러 소설 공모전' 개최코스피 혼조 마감.. 3100 앞에서 '주르륵' close (-0.84%) 등은 떨어졌다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr