김종인 "비대위 연장 가능성, 내가 볼 때 0…90% 역할 했다"

[아시아경제 나주석 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 23일 비대위 체제 연장 가능성을 일축했다. 김 위원장은 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 당선되면 "할 수 있는 일은 다 한 것"이라는 심경도 밝혔다.

김 위원장은 이날 중소기업위훤회 현장간담회를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 비대위 연장론에 대해 "그것은 내가 결심할 사안으로 다른 사람이 이야기해서 아무런 의미가 없다"며 "가능성이 아마 제로라고 생각한다"고 말했다.

앞서 이날 오 후보는 여론조사를 통해 안철수 국민의힘 서울시장 후보를 제치고 야권 서울시장 후보로 확정됐다.

김 위원장은 "사실 오 후보가 시장후보가 된 데에 대해 내가 국민의힘에 와서 할 수 있는 기여의 90%는 다 했다고 본다"며 "이제 나머지 10%를 더해 오 후보를 시장에 당선시키면 그것으로 국민의힘에 와서 할 수 있는 일을 다 하지 않았나 싶다"고 말했다.

이외에도 김 위원장은 안 후보를 오 후보 공동선거대책위원장을 맡는 문제에 대해서도 긍정적인 입장을 밝혔다. 그는 "서울시장 선거대책위원회를 만들 때 아마 오 후보와 안 후보가 합의한 사항이 있을 것"이라며 "서울시장 선대위를 오 후보가 다시 형성하면 안 후보를 모셔홀 수 있을 것"이라고 말했다.

