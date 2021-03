정세균 "국토부·LH 투기의심자 20명…명백한 범죄, 용서 않을 것"(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 정부가 한국토지주택공사(LH) 사태와 관련해 국토교통부 및 LH 직원들을 대상으로 실시한 1차 정부합동조사를 실시한 결과 총 20명의 투기 의심자를 확인했다고 11일 밝혔다. 기존 시민단체에서 제기한 의심사례 13명에 더해 정부 자체조사로는 7명이 추가 확인된 것이다.

정세균 국무총리는 이날 오후 정부서울청사에서 브리핑을 갖고 "토지거래는 주로 광명·시흥 지구에 집중됐으며, 다른 3기 신도시 지구에도 투기 의심사례가 발견됐다"며 이같이 밝혔다. 그러면서 "평생 월급을 모아 집 한 채 마련하고자 했던 서민의 꿈을 짓밟은 명백한 범죄"라며 "정부는 국민의 꿈과 희망을 악용해 자신들의 주머니를 채운 공기업과 공무원들의 범죄를 절대로 용서하지 않겠다"고 말했다.

이번 조사는 국토부 및 LH 임직원 총 1만4000명을 대상으로 정보제공 동의서를 받아 부동산거래시스템 및 국토정보시스템을 통해 거래내역 및 소유정보를 상호 대조하는 방식으로 진행됐다. 이번 조사에서 확인된 투기의심사례자에 대해서는 즉시 수사 의뢰할 방침이다.

정 총리는 "이날 LH 조사결과 발표는 시작일 뿐"이라며 "정부는 모든 의심과 의혹에 대해서 이 잡듯 샅샅이 뒤져 티끌만한 의혹도 남기지 않겠다"고 강조했다. 정부는 곧바로 경기, 인천, 기초지자체 및 지방공기업 임직원에 대한 2차 조사에 착수한다.

