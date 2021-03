외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 3주 연속 순매도를 지속했다. SK하이닉스, 삼성전자 등 반도체를 가장 많이 매도했다.

7일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 2일부터까지 5일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 1조2671억원을 순매도했다. 코스피시장에서 1조1080억원을, 코스닥시장에서는 1594억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 47,000 전일대비 1,200 등락률 +2.62% 거래량 4,056,148 전일가 45,800 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 KB금융, 검색 상위 랭킹... 주가 1.53%[특징주] 은행株는 오르네.. 시장금리 상승 여파 시중은행 주주는 손해 감수하는데…국책은행 30% 고배당 close 이었다. 외국인은 지난 주 KB금융을 1219억원 순매수했다. 뒤이어 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 5,500 등락률 +1.78% 거래량 906,590 전일가 309,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 POSCO, 커뮤니티 활발... 주가 2.68%.美 FDA 승인입니다!! 3월 가장 기대되는 ‘이 종목’!! 수익률 고공행진!![클릭 e종목]"경기 회복·금리 상승기, 포스코에 투자하라" close )를 1206억원 사들였다. 이밖에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 904,000 전일대비 39,000 등락률 +4.51% 거래량 548,940 전일가 865,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데…코스피 3000은 지켰다.. 美금리부담과 中경제성장에 출렁美 ITC "SK이노, LG 영업비밀 침해"(종합) close (1156억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 21,950 전일대비 1,650 등락률 +8.13% 거래량 22,893,847 전일가 20,300 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 HMM, 최근 5년간 IT 전문가 100명 이상 늘렸다[오후장 인기검색종목 PICK5] 포스코엠텍, 하나기술, 팬오션.. HMM, 외국인 17만 160주 순매수… 주가 6.9% close (675억원), 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 2,100 등락률 +2.68% 거래량 1,145,550 전일가 78,300 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 생보사, 증시 뛰었는데 변액보험 보증준비금 부담은 더 커져(종합)생보사, 변액보험 보증준비금 부담에 실적 감소보험업계, 협회부터 사외이사까지 정치인·관료 출신 모시기 close (595억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 38,550 전일대비 150 등락률 -0.39% 거래량 2,917,481 전일가 38,700 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 은행株는 오르네.. 시장금리 상승 여파 국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세 close (534억원), 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 2,500 등락률 +1.39% 거래량 232,621 전일가 180,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 보험사, 인사태풍 없어…CEO 연임 행렬삼성화재, 암 하나만 고지 '간편한 335-1 유병장수' 출시보험업계, 협회부터 사외이사까지 정치인·관료 출신 모시기 close (534억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 34,000 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 4,464,423 전일가 34,050 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 은행株는 오르네.. 시장금리 상승 여파 시중은행 주주는 손해 감수하는데…국책은행 30% 고배당 신한지주, 7000억 규모 신종자본증권 발행 결정 close (505억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 2,500 등락률 -1.01% 거래량 266,394 전일가 246,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 SKT·KT, 긴급상황 위치정보 제공 '우수'…LG유플 '개선필요'오큘러스 퀘스트2, SKT 공홈 2차 판매 개시 첫날 '품절'SK텔레콤, 부모님 24시간 케어 '누구 오팔 안심' 출시 close (316억원), 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 100 등락률 +0.38% 거래량 1,803,161 전일가 26,100 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 중대비위자가 성과급 '따박따박' 타가…권익위 "제도 개선"[클릭 e종목]"강원랜드, 배당 리스크로 보수적 접근 필요"[e공시 눈에 띄네]코스피-15일 close (289억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 2,000 등락률 -1.41% 거래량 6,091,444 전일가 142,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 D램 가격 상승에 SK하이닉스 실적 전망 '쑥'글로벌 반도체 공급 대란…전 세계가 주목하는 한국·대만삼성전자, 작년 4분기 D램 점유율 42% 세계 1위…SK하이닉스 2위 close 였다. 외국인은 지난 주 SK하이닉스를 4045억원 순매도했다. 이어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 20,508,971 전일가 82,400 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 대기업 여성 등기임원 늘었지만…200대 상장사 73%는 여전히 '0명' 삼성전자, '40만원대 실속형' 갤럭시 A42 5G 출시삼성전자 주총 의결권 행사 전자투표 '오픈'…사상 첫 온라인 중계 close 를 2515억원 팔았다. 이밖에 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 471,000 전일대비 11,000 등락률 -2.28% 거래량 712,633 전일가 482,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 92만 9041주 순매수... 주가 46만 5500원(-3.42%)코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월코스피 장중 3000 붕괴.. 파월에 실망 close (2211억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,200 전일대비 900 등락률 -1.23% 거래량 2,722,120 전일가 73,100 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 주가 7만 2200원.. 전일대비 -1.23%삼성전자우, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.54%삼성전자우, 주가 7만 3400원.. 전일대비 0.41% close (1483억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 671,000 전일대비 7,000 등락률 -1.03% 거래량 430,233 전일가 678,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 코스피 장중 3000 붕괴.. 파월에 실망전기차 시장은 급성장…힘 못 쓴 '2차전지株' 꽃길은 언제?시총 20조원 사라진 삼성전자…"그래도 10만원 간다" close (1211억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,153,198 전일가 235,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 대기업 여성 등기임원 늘었지만…200대 상장사 73%는 여전히 '0명' 현대차그룹 사회공헌백서, 美 머큐리 어워즈 금상1조 드는 코나EV 배터리 교체, 첫단추는 꼈는데… close (830억원), SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 1,000 등락률 -0.90% 거래량 760,269 전일가 110,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 작년 '대박' 공모주들, 올해는 내리막길SK바이오팜, 주가 11만 3000원.. 전일대비 -4.24%외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도 close (701억원), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 301,500 전일대비 5,000 등락률 -1.63% 거래량 469,774 전일가 306,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 다음주 확인하세요!! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주! 대량생산 계약체결!셀트리온, 최근 5일 외국인 32만 8293주 순매도... 주가 30만 2000원(-1.47%)JP모건 컨퍼런스 다음은?! AACR 관련 株 강하게 갑니다. close (626억원), SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 315,000 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 415,749 전일가 315,500 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 '여성 이사' 모시기 혈안된 기업들…전문가 '구인난'결과 내일 발표!! 화이자 백신관련 최대 수혜 株! 오늘만 가능합니다 SK케미칼, 최근 5일 개인 12만 6027주 순매수... 주가 39만 1500원(-2.25%) close (602억원), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 252,000 전일대비 12,000 등락률 -4.55% 거래량 1,331,646 전일가 264,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 SK이노, 북미 셰일오일 광구 매각…"탈탄소 목표달성 가속화"SK, 수년째 손해보던 美광구 판다사실상 감산 기조 유지한 OPEC+…정유업계, 실적 개선 시동 close (595억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

외국인의 국내 증시 익스포저 축소가 지속되고 있는 가운데 외국인이 국내 선물 시장에도 매도 포지션으로 전환할지 여부에 주목할 필요가 있다는 의견이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "한국과 대만에서 외국인 자금 유출이 지속되고 있으며 한국 증시에 대한 외국인 순매도 속도는 대만을 상회하고 있다"면서 "외국인의 신흥국에 대한 자금 유입에도 불구하고 한국 증시의 익스포저 축소 원인은 수익률 키 맞추기, 공매도 금지에 따른 헤지 포지션 설정 어려움 등에서 찾을 수 있다"고 분석했다.

외국인은 지난해 12월 선물옵션 동시만기일 이후 4만계약 정도 코스피200 선물을 순매도했다. 노 연구원은 "외국인은 선·현물 시장을 동시에 활용해 적극적으로 차익실현에 나서고 있다"면서 "공매도 금지가 지속 중이라는 점에서 3월 선물옵션 동시만기일에 외국인이 대규모 매도 포지션으로 전환할 가능성은 제한적"이라고 말했다.

