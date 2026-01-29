본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[클릭 e종목]"강원랜드, 인건비 탓 어닝쇼크…성장동력 유효"

이창환기자

입력2026.01.29 07:52

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[클릭 e종목]"강원랜드, 인건비 탓 어닝쇼크…성장동력 유효"
AD
원본보기 아이콘

NH투자증권은 29일 강원랜드 에 대해 퇴직금 등 인건비와 기타 영업비용이 예상치를 상회하며 4분기 실적이 예상치를 밑돌았다고 분석했다.


강원랜드의 작년 4분기 연결 기준 매출액은 3654억원으로 전년 동기 대비 6% 증가했지만 영업이익은 297억원으로 31% 감소했다.

이화정 NH투자증권 연구원은 " 2027년까지 영업장 전반의 개조 작업이 이어지면서 영업 차질이 불가피하다"면서도 "영업환경 개선을 위한 투자에 해당하며 중장기 성장 동력 및 주주환원 매력 여전히 유효하다"고 강조했다. 그러면서 투자의견 매수와 목표주가 2만2000원을 유지했다.


이 연구원은 "현재 강원랜드는 증설 및 영업 환경 개선을 위한 투자 구간에 있는 상황"이라며 "이에 2026, 2027년 일시적인 실적 역성장이 예상된다"고 언급했다.


다만 "신규 영업장 개장과 테이블 증설(+25%), 객실 개조 효과가 본격화될 2028년부터는 유의미한 실적 성장세 확인 가능할 것"이라고 강조했다.




이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죄지으면 반드시 잡힌다"코리아전담반 50일의 기록

"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"휴가비 20만원 줬더니 88만원 썼네"…79만명 2830억 소비

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

"반도체는 잘나가는데"기업 체감경기 4년째 한파 왜?

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기