강원랜드, 주당 950원 현금 배당 결정

강원랜드가 보통주 1주당 950원 현금 배당을 결정했다고 27일 공시했다.

시가 배당률은 4.9%이며 배당금 총액은 1882억8411만원이다. 배당 기준일은 오는 4월 1일로, 배당금은 오는 4월 24일 지급된다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



