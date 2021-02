美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도

3012.95에 마감…장중 2988까지 떨어지기도

기관도 1兆 넘게 순매도…개인 3.8兆 순매수에도 지수 방어 역부족

"증시 조정기 장기화 전망에 外人 신흥국 증시 비중 축소"

[아시아경제 이민우 기자] 코스피 시장에서 외국인들이 사상 최대 규모로 주식을 팔아치웠다. 미국 국채 금리 상승의 여파로 당분간 주가 조정기간이 이어질 것으로 판단, 신흥국 증시에서 자금을 회수하는 영향으로 풀이된다.

26일 코스피는 전날 대비 2.80%(86.74포인트) 떨어진 3012.95에 마감했다. 3089.49로 약보합 출발한 코스피는 이후 낙폭을 3.5%까지 키우며 2988까지 내려갔다. 이후 장 막판 소폭 반등하며 3000선을 회복했다.

외국인과 기관의 쌍끌이 매도세가 지수 하락의 배경으로 꼽힌다. 특히 외국인은 이날 2조8183억원을 순매도했다. 지난해 11월20일 2조4278억원을 뛰어넘는 사상 최대 규모였다. 기관들도 이날 1조307억원어치를 팔아치웠다. 개인은 3조7821억원을 순매수했지만 지수 하락을 막지 못했다.

이날 미국 10년물 국채 금리가 급등한 여파가 미국 증시에 이어 국내 증시에도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 미 10년물 국채 금리는 25일(현지시간) 1.5%를 넘어섰다. 장중 한때 1.614%까지 치솟았다. 코로나19 본격 확산 이전인 지난해 2월 중순과 비슷한 수준이다. 이날 다우존스30 산업평균지수(-1.75%), S&P500(-2.45%), 나스닥지수(-3.52%) 등 미국 증시 3대 지수도 줄줄이 하락했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 긴축은 인플레이션 압력이 크지 않다고 밝혔음에도 시장의 인플레이션 공포가 여전했던 셈이다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 "증시 조정기가 길어질 것으로 판단하면서 외국인들이 신흥국 증시 비중을 줄이는 모양새"라며 "부동산 시장, 주식 시장 모두에 부담으로 작용할 수 있다"고 설명했다.

모든 업종이 하락했다. 화학(-3.68%), 전기·전자(-3.63%), 기계(-3.25%), 제조업(-3.15%), 증권(-3.08%) 등 상당수 업종이 3% 넘게 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분이 내렸다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 831,000 전일대비 59,000 등락률 -6.63% 거래량 640,484 전일가 890,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]LG화학, 무디스 '전기차 배터리' 언급에 6% 넘게 급락[특징주]시가총액 상위주 '죄다 파란불'…LG화학 6.07%↓3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도 close 의 낙폭이 -6.6%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 141,500 전일대비 7,000 등락률 -4.71% 거래량 10,737,025 전일가 148,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도다음주입니다!! ‘ㅇㅇㅇ’ 반도체 최대 수혜 받는다!! 단숨에 급등합니다!!SK하이닉스, 최근 5일 개인 661만 3918주 순매도... 주가 14만 3000원(-3.7%) close (-4.7%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 674,000 전일대비 30,000 등락률 -4.26% 거래량 574,770 전일가 704,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감 close (-4.2%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 10,500 등락률 -3.41% 거래량 1,044,167 전일가 308,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 최근 5일 기관 6만 8603주 순매도... 주가 29만 3000원(-4.87%)3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락 close (-3.4%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 2,800 등락률 -3.28% 거래량 36,735,504 전일가 85,300 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도삼성전자, 이시간 주가 -3.52%.... 최근 5일 개인 1009만 326주 순매도여성 사외이사 영입 속도 내는 재계…4대 그룹, '미래사업 전문가' 모시기 경쟁 close · 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 8,000 등락률 -3.27% 거래량 2,680,821 전일가 245,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도여성 사외이사 영입 속도 내는 재계…4대 그룹, '미래사업 전문가' 모시기 경쟁사전예약 돌풍 아이오닉 5, '완판' 눈 앞 close · 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 750,000 전일대비 25,000 등락률 -3.23% 거래량 122,301 전일가 775,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등 close (모두 -3.2%), NAVER(-2.0%) 등의 순서였다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 2,400 등락률 +3.12% 거래량 13,110,978 전일가 77,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]시가총액 50위 종목 중 유일하게 빨간불 '기아차·HMM' 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도기아차, 이시간 주가 +2.21%.... 최근 5일 개인 130만 9191주 순매수 close (3.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 488,000 전일대비 3,500 등락률 +0.72% 거래량 1,603,560 전일가 484,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 카카오, 액면분할에 주가도 강세…제2의 삼성전자·네이버?美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락[특징주]카카오, 액면분할에 강세 close (0.7%)만 올랐다.

코스닥도 비슷한 흐름을 보였다. 전날 대비 2.38%(22.27포인트) 내린 919.94에 마감했다. 역시 약보합 출발 이후 904.18까지 내려앉으며 900선을 위협했다. 하지만 장 후반 들어 소폭 반등하며 910선으로 올라섰다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 강했다. 각각 2287억원, 1576억원을 순매도했다. 반면 개인은 3975억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 통신장비 업종의 낙폭이 -4.40%로 가장 컸다. 이어 정보기기-3.93%), 인터넷(-3.88%), 종이·목재(-3.88%), 유통(-3.21%), 방송서비스(-3.16%) 등 다수 업종이 3% 넘게 내렸다.

시총 상위 10위 종목도 줄줄이 하락세다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,700 전일대비 7,800 등락률 -4.83% 거래량 479,610 전일가 161,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등 close 의 낙폭이 -4.8%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 130,000 전일대비 6,200 등락률 -4.55% 거래량 285,978 전일가 136,200 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감 close (-4.5%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,600 전일대비 5,100 등락률 -3.90% 거래량 1,494,233 전일가 130,700 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.91%시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감 close (-3.9%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 306,000 전일대비 12,200 등락률 -3.83% 거래량 60,608 전일가 318,200 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져 close (-3.8%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,000 전일대비 2,100 등락률 -3.74% 거래량 1,020,078 전일가 56,100 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세 close (-3.7%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,300 전일대비 4,900 등락률 -3.42% 거래량 157,030 전일가 143,200 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 혼조세…기관 순매도 규모 커져힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락 close (-3.4%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 162,300 전일대비 3,700 등락률 -2.23% 거래량 171,608 전일가 166,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등 close (-2.2%), 등의 순서였다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 68,600 전일대비 5,500 등락률 +8.72% 거래량 3,895,263 전일가 63,100 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도전세계적 ‘위탁생산’ 열풍!! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 대장 株!! 다음주 시작합니다!!에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 13.31% close (8.7%)와 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 124,500 전일대비 200 등락률 +0.16% 거래량 927,399 전일가 124,300 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 이시간 주가 -1.61%.... 최근 5일 개인 29만 3991주 순매수[클릭 e종목]“씨젠, 조정은 충분해…코로나19 매출 급감 우려 반영”씨젠, 외국인 41주 순매수… 주가 -1.2% close (0.1%)만 올랐다.

김영익 서강대 경제대학원 교수는 "앞으로 미국을 포함해 각국 증시에서 조정이 나타날 것"이라며 "오히려 최근 실물 경제 회복세가 두드러지고 대규모 부양책을 내놓으며 금융시장을 키우려는 중국 시장으로 자금이 몰릴 것"이라고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr