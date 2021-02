[아시아경제 박지환 기자] 전국 고속도로 통행료 수납업무를 담당하는 톨게이트 직원들이 설 연휴를 앞둔 오는 10일 총파업에 들어가기로 한 결정을 철회했다.

9일 한국도로공사서비스에 따르면 전국 톨게이트 수납원들로 구성된 한국노총 산하 도로공사서비스노조는 막판 사측과 협상 타결로 파업을 철회했다. 이들 노조는 10일 오전 6시부터 총파업에 돌입할 예정이었다.

협상 타결로 전국 모든 톨게이트는 정상 운영된다. 노조는 처우 개선 등을 요구하며 설 연휴인 11∼14일을 앞두고 이날 파업을 선언했지만 사측과 협상을 통해 입장차를 좁힌 것으로 알려졌다.

