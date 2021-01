[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 22일 오후 2시 열린참여실에서 ‘2021년 적십자 특별회비 전달식’에서 박진성 대한적십자사 서부적십자봉사관장에게 100만 원을 전달했다고 밝혔다.

대학적십자사는 화재, 지진과 같은 재난 발생 시 피해자를 돕는 재난구호 활동 뿐 아니라 지역의 취약계층, 다문화가정, 생계·교육·의료 분야 위기가정 등을 지원하고 있다.

