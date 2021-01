수도권 임시 선별검사소 운영기간 연장 … 17일 이후에도 검사 가능

[아시아경제 조인경 기자] 수도권에 설치된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 임시 선별검사소의 운영 기한이 연장된다.

중앙방역대책본부는 14일 "임시 선별검사소의 운영을 추가 연장할 예정"이라며 "운영하는 검사소의 개소 수와 연장 기간에 대해서는 지방자치단체의 조정 및 '사회적 거리두기' 단계 조정 등을 함꼐 고려해 오는 16일 발표할 것"이라고 밝혔다.

방역당국은 지난해 11월 중순 이후 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 속출하자 지역사회 내 '숨은 감염자'를 선제적으로 찾기 위해 유동 인구가 많은 지역에 임시 선별검사소를 설치했다.

방대본은 앞서 '사회적 거리두기' 단계(수도권 2.5단계, 비수도권 2단계)가 연장되는 이달 17일까지 임시 선별검사소를 연장 운영한다고 밝힌 바 있다. 운영이 연장되는 기간은 18일 이후 적용될 거리두기 단계 운영기간과 같을 것으로 보인다.

현재 수도권에서는 서울 56곳, 경기 75곳, 인천 13곳 등 총 144곳의 임시 선별검사소가 운영중이다.

임시 선별검사소에서는 증상 여부와 관계 없이 휴대전화 번호만 제공하면 누구나 익명으로 검사를 받을 수 있다.

지난달 14일 이후 현재까지 수도권 내 임시 선별검사소에서 이뤄진 익명 검사는 총 106만6949건으로, 이 가운데 3171명이 양성 판정을 받아 치료를 받고 있다.

