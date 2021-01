2%넘게 하락한 코스피…3070대로

시총 TOP10 대형주 모두 하락…현대모비스 7.5%↓

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 2% 넘게 떨어지며 3070대로 내려앉았다. 그간의 가파른 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되는 영향으로 보인다.

12일 오후 1시29분 기준 코스피는 전날 대비 2.44%(76.74포인트) 떨어진 3071.71을 기록했다. 3145.87로 출발한 뒤 낙폭을 넓혀가는 추세다.

지수 하락에도 개인들의 매수세가 지속되며 2000억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 5484억원, 1조4294억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 떨어지고 있다. 증권(-4.68%)과 운수장비(-4.46%)의 업종이 특히 두드러졌다. 이어 전기·전자(-3.49%), 서비스업(-3.12%), 제조업(-3.10%), 화학(-3.02%) 등의 순이었다. 종이·목재(2.33%), 의료정밀(0.47%), 섬유·의복(0.10%)만 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 모두 하락 중이다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 326,500 전일대비 26,000 등락률 -7.38% 거래량 1,520,028 전일가 352,500 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시현대모비스, 이시간 주가 -3.26%.... 최근 5일 개인 83만 9049주 순매수숨고르는 코스피…장 초반 하락세 close 의 낙폭이 -7.5%로 가장 컸다. 이어 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 253,500 전일대비 14,000 등락률 -5.23% 거래량 6,302,890 전일가 267,500 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 TOP3 진입한다!! ‘주가급등’ 친환경 배터리 대장 株! 오늘만 드립니다.현대차, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 140만 9022주 순매수[자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시 close (-5.4%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 7,000 등락률 -5.26% 거래량 6,780,732 전일가 133,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시숨고르는 코스피…장 초반 하락세매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나 close (-5.2%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 945,000 전일대비 53,000 등락률 -5.31% 거래량 554,567 전일가 998,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시LG화학, 이시간 주가 -2.2%.... 최근 5일 외국인 20만 7275주 순매수숨고르는 코스피…장 초반 하락세 close (-5.1%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 295,000 전일대비 14,000 등락률 -4.53% 거래량 1,124,923 전일가 309,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시NAVER, 최근 5일 외국인 55만 7733주 순매수... 주가 30만 3000원(-1.94%)숨고르는 코스피…장 초반 하락세 close (-4.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 38,000 등락률 -4.49% 거래량 235,120 전일가 846,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다팔만전자 끌고 SK하이닉스 밀고…시총 톱10, 950조 넘어 close (-4.6%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 441,500 전일대비 11,500 등락률 -2.54% 거래량 1,096,663 전일가 453,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 최근 5일 외국인 81만 8304주 순매수... 주가 44만 6500원(-1.43%)[자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나 close (-3.9%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 710,000 전일대비 20,000 등락률 -2.74% 거래량 727,620 전일가 730,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시삼성SDI, 이시간 주가 +1.23%.... 최근 5일 개인 27만 3804주 순매수[클릭 e종목] "삼성SDI 4Q 영업익 전년比 1500%↑…중대형 전지 성장 본격화" close (-3.1%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 2,600 등락률 -2.86% 거래량 37,523,584 전일가 91,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 지금 떨어지죠? 삼성전자도 글로벌 기업과 협업?! 놓치면 후회합니다정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!![자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시 close (-3.0%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 372,000 전일대비 2,000 등락률 -0.53% 거래량 1,504,440 전일가 374,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [자산버블 경고음]대형주 쏠림…강세 지속하기 힘든 피로감 쌓인 증시숨고르는 코스피…장 초반 하락세식약처, 셀트리온 코로나19 항체치료제 심사 시작 close (-0.2%) 등의 순이었다.

코스닥도 하락세다. 같은 시간 전날 대비 1.20(11.68포인트) 떨어진 964.95를 기록했다. 지난 8일 995.22로 1000대 목전까지 다다른 뒤 3거래일 연속 내리막을 걷고 있다.

코스닥 시장에서도 개인들 홀로 순매수를 보였다. 총 2699억원을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 1258억원, 1233억원을 순매도했다.

역시 대부분 업종이 하락세다. 통신장비(-2.57%), 유통(-2.56%), 일반전기전자(-2.54%), IT부품(-2.52%) 등의 순이었다. 반면 운송(1.07%), 방송서비스(0.94%) 등은 올랐다.

시총 상위 종목들도 대부분 하락세다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 317,200 전일대비 21,400 등락률 -6.32% 거래량 57,298 전일가 338,600 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 숨고르는 코스피…장 초반 하락세'거침없는 상승세' 코스피, 장 초반 3200선 돌파…코스닥은 하락 (상보)코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감 close 의 낙폭이 -5.3%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 183,800 전일대비 9,700 등락률 -5.01% 거래량 354,469 전일가 193,500 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 숨고르는 코스피…장 초반 하락세'거침없는 상승세' 코스피, 장 초반 3200선 돌파…코스닥은 하락 (상보)[클릭 e종목] "에코프로비엠, 기대 못미친 4Q…올해 전망은 밝아" close (-4.9%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 166,900 전일대비 6,100 등락률 -3.53% 거래량 3,293,212 전일가 173,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 임상 결과발표 임박! ‘이 기업’에 주목하세요!!숨고르는 코스피…장 초반 하락세코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐 close (-3.4%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 215,800 전일대비 6,600 등락률 -2.97% 거래량 557,982 전일가 222,400 2021.01.12 14:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 0.32% close (-2.7%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 153,800 전일대비 2,200 등락률 -1.41% 거래량 175,879 전일가 156,000 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑외국인, 3주 연속 '사자'…코스피 사고 코스닥 팔고코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감 close (-1.5%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,100 전일대비 600 등락률 -1.28% 거래량 612,432 전일가 46,700 2021.01.12 14:00 장중(20분지연) 관련기사 숨고르는 코스피…장 초반 하락세코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-1.0%) 등의 순이었다. CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 163,400 전일대비 3,500 등락률 +2.19% 거래량 421,479 전일가 159,900 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 다시 힘받은 CJ ENM '훨훨''거침없는 상승세' 코스피, 장 초반 3200선 돌파…코스닥은 하락 (상보)코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감 close (2.1%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 181,000 전일대비 1,300 등락률 +0.72% 거래량 395,801 전일가 179,700 2021.01.12 14:00 장중(20분지연) 관련기사 숨고르는 코스피…장 초반 하락세코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다 close (0.7%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 263,600 전일대비 2,800 등락률 +1.07% 거래량 43,052 전일가 260,800 2021.01.12 14:00 장중(20분지연) 관련기사 숨고르는 코스피…장 초반 하락세코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감 close (0.5%) 등은 올랐다.

