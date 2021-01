숨고르는 코스피…장 초반 하락세

코스닥도 하락세 이어가

[아시아경제 이민우 기자] 상승가도를 달렸던 코스피가 지난 5일 이후 처음으로 하락출발하며 다소 주춤한 모습이다.

12일 코스피는 전날보다 0.08%(2.58포인트) 내린 3145.87로 출발했다. 이후 하락폭을 넓혀가며 오전 9시25분 기준 전날 대비 1% 하락한 3117.04까지 떨어졌다.

개인들은 여전히 매수세를 이어가고 있다. 같은 시간 4073억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 3364억원, 679억원을 순매도했다.

하락한 업종이 다수였다. 운수장비 업종의 낙폭이 -2.31%로 가장 컸다. 이어 증권(-1.97%), 서비스업(-1.66%), 비금속광물(-1.61%), 철강·금속(-1.54%) 등의 순이었다. 반면 종이·목재(4.52%), 전기가스업(2.46%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 대부분 하락세다. 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 341,500 전일대비 11,000 등락률 -3.12% 거래량 630,311 전일가 352,500 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 이시간 주가 -3.26%.... 최근 5일 개인 83만 9049주 순매수전기차 전성시대... 시총 톱10 중 6개가 관련사업“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 의 낙폭이 -4.4%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 1,500 등락률 -1.13% 거래량 2,142,847 전일가 133,000 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나동학개미, 최선호주는 역시 '삼전'…1월 장바구니 뭐 담았나적중했습니다!! ‘삼성전자’ 주가상승의 비밀. 또 한번드립니다 close (-2.7%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 984,000 전일대비 14,000 등락률 -1.40% 거래량 124,405 전일가 998,000 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 이시간 주가 -2.2%.... 최근 5일 외국인 20만 7275주 순매수매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나전기차 전성시대... 시총 톱10 중 6개가 관련사업 close (-2.6%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 304,000 전일대비 5,000 등락률 -1.62% 거래량 253,341 전일가 309,000 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 NAVER, 최근 5일 외국인 55만 7733주 순매수... 주가 30만 3000원(-1.94%)매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나NAVER, 최근 5일 외국인 52만 7239주 순매수... 주가 30만 9000원(-0.96%) close (-2.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 90,300 전일대비 700 등락률 -0.77% 거래량 11,095,967 전일가 91,000 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 승현준 삼성리서치 소장 "모두를 위한 보다 나은 일상 기여할 것"코로나19 '집콕'에 TV 수요 최고…올해 2억2300만대 돌파 전망코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐 close (-1.8%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 3,500 등락률 +1.31% 거래량 2,440,417 전일가 267,500 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [실시간 인기키워드]전기차, 반도체, 자율주행 관련 종목 투자자 관심 ↑코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐《시선집중》 이 시점에 매수못하면 배아플 것...꼭 사야하는 종목은? close (-1.6%) 등의 순이었다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 5,500 등락률 +1.47% 거래량 677,570 전일가 374,000 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 식약처, 셀트리온 코로나19 항체치료제 심사 시작셀트리온, 외국인 2만 2000주 순매수… 주가 1.09%국내 임상3상 승인으로 ‘주가급등’! 후속 株 시원하게 드립니다!! close 은 유일하게 1.0% 올랐다.

코스닥은 3거래일째 하락세가 이어지고 있다. 전날 대비 0.05%(0.54포인트) 오른 977.14로 출발했지만 이내 하락 전환하며 오전 9시25분 기준 970.64까지 떨어졌다.

역시 개인들만 885억원어치 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 489억원, 357억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 하락세다. 통신장비 업종의 낙폭이 -1.67%로 가장 컸다. 이어 IT H/W(-1.07%), 반도체(-1.05%), 일반전기전자(-0.97%) 등의 순이었다. 운송(0.59%), 종이·목재(0.20%), 등은 올랐다.

시총 상위 10위 종목 대부분 하락세다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 189,600 전일대비 3,900 등락률 -2.02% 거래량 120,566 전일가 193,500 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 '거침없는 상승세' 코스피, 장 초반 3200선 돌파…코스닥은 하락 (상보)[클릭 e종목] "에코프로비엠, 기대 못미친 4Q…올해 전망은 밝아"코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감 close 의 낙폭이 -3.2%로 가장 컸다. 이어 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 330,200 전일대비 8,400 등락률 -2.48% 거래량 9,920 전일가 338,600 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 '거침없는 상승세' 코스피, 장 초반 3200선 돌파…코스닥은 하락 (상보)코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준 close (-2.4%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 172,100 전일대비 900 등락률 -0.52% 거래량 1,515,480 전일가 173,000 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐셀트리온헬스케어, 주가 16만 4900원 (1.23%)… 게시판 '북적'셀트리온헬스케어, 주가 16만 4900원 (1.23%)… 게시판 '북적' close (-1.3%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 94,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 94,331 전일가 94,200 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 이시간 주가 -3.06%.... 최근 5일 기관 20만 70주 순매도코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑에이치엘비 "리보세라닙, 중국서 간암 2차 치료제로 시판허가" close (-0.6%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 266,400 전일대비 5,600 등락률 +2.15% 거래량 10,072 전일가 260,800 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감코스피, 장중 사상 첫 3000 돌파…외국인·기관 매도로 2960선 하락마감역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-0.3%) 등의 순이었다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,950 전일대비 250 등락률 +0.54% 거래량 280,465 전일가 46,700 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감 close (1.7%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 182,700 전일대비 3,000 등락률 +1.67% 거래량 121,823 전일가 179,700 2021.01.12 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑제약·바이오 지각변동…셀트리온 1위 오른다코스피, 종가 기준 첫 3000선 마감...장중 3050선 돌파 close (1.6%) 등은 올랐다. 알테오젠은 보합을 나타냈다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr