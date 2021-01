밀양시, '기업퍼스트, 나노도시' 향한 기업지원 대폭 확대

중소기업 육성자금 26억원 편성 … 작년보다 30%(6억원) 증액

올해 중소기업 지원사업 4개 추가 … 기존 11개 포함, 총 15개로 확대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 올해 '기업 퍼스트, 나노도시 기반'구축을 위한 중소기업 지원사업을 4개 추가하는 등 중소기업 지원사업을 대폭 확대하기로 했다고 5일 밝혔다.

시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 침체한 지역경제 회복을 위해 중소기업 육성자금을 지난해보다 30% 늘리고, 기존 11개의 지원사업을 4개 추가한다.

우선 관내 중소기업이 코로나19에 효과적으로 대응하고 안정적인 경영기반을 조성할 수 있도록 중소기업 육성자금을 기업별 최대 10억원까지 지원한다.

이를 위해 중소기업 육성자금 예산을 지난해보다 30% 증가한 26억원으로 편성했다. 지원내용은 일반운전자금 및 시설 투자자금 융자금의 이자 차액을 3~3.5%까지 보전해준다. 기간은 일반운전자금 2년, 시설 투자자금 3년이다.

특히 청년창업기업, 여성기업, 장애인기업은 0.5% 추가 보전 혜택을 준다. 한도 금액은 상시 고용인원 및 매출액에 따라 2~10억원 범위 내에서 차등 적용되며, 창업 3년 미만 기업은 상시 고용인원 기준만 충족해도 지원받을 수 있다.

또한 중소기업 지원사업 예산으로 지난해보다 28.3% 증가한 6억1190만원을 책정해 미래 자동차 부품 실증 및 사업화 지원사업, 수출물류비 지원사업, 해외지사화 참가 지원사업, 근로자의 날 기념행사 및 모범근로자 산업시찰 지원 등 4개의 지원사업을 추가 지정했다.

박일호 시장은 “코로나19 확산에 따른 관내 기업 피해를 최소화하고 기업경쟁력을 높이기 위해 다양한 기업지원 대책을 적극적으로 마련해 시행하겠다”면서 “기업 퍼스트 기반을 구축하고 지역경제 활성화를 위해 지속해서 노력할 것”이라고 강조했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr