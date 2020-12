코스피, 외국인·기관 순매도에 혼조세…코스닥은 940선 유지

[아시아경제 이민지 기자] 코스피와 코스닥지수 모두 상승 출발했지만 기관과 외국인의 매도세에 혼조세를 보이고 있다. 코스닥지수는 0.1% 수준에서 등락을 거듭하며 940선을 유지하고 있다.

18일 오전 9시 24분 코스닥지수는 전 거래일보다 0.04%(0.28포인트) 내린 943.76을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전일 종가보다 0.13%(1.77포인트) 오른 945.81로 장을 시작했다. 전일까지 7거래일 연속 상승해 약 19년 만에 2002년 3월 2일 종가(943.00)선을 넘어섰지만, 외국인과 기관의 매도세가 커지면서 하락 전환했다.

투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 코스닥시장에서 각각 619억원, 280억원어치 주식을 팔았다. 개인은 홀로 965억원어치 주식을 사들였다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 162,200 전일대비 3,400 등락률 +2.14% 거래량 824,849 전일가 158,800 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 0.5%코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승 close (0.13%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 6,000 등락률 +1.71% 거래량 273,632 전일가 351,500 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승백신 부작용… 파격적 해결책! 긴급사용 임박! ‘ㅇㅇㅇ’ 관심 집중! close 제약(0.13%)은 상승했지만, 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 208,400 전일대비 4,100 등락률 -1.93% 거래량 188,077 전일가 212,500 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세씨젠, 외국인 1000주 순매도… 주가 -2.87% close (-1.98%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 171,800 전일대비 3,200 등락률 -1.83% 거래량 86,352 전일가 175,000 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승개인 매수에 소폭 반등 코스피, 2750선 회복 마감12월 들어 1兆 매도한 외국인, 코스닥에는 유입 close (-1.31%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 323,000 전일대비 5,000 등락률 -1.52% 거래량 11,962 전일가 328,000 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 2.06% ↑코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세코스피, 장 초반 美 경기부양책 기대감에 소폭 상승… 코스닥 6일 연속 상승 close (-1.07%) 등은 하락했다.

이날 코스피도 전 거래일보다 0.02%(0.52포인트) 오른 2770.95로 상승 출발했지만 상승 폭을 줄이며 혼조세를 보이고 있다. 같은 시각 코스피는 전 장보다 0.02%(0.57포인트) 하락한 2769.86을 가리키고 있다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 1891억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 301억원, 1434억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,874,008 전일가 73,300 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 시간외급등종목으로 내일 뜰 종목 총정리 코스피, 장중 1%대 낙폭 되돌리며 2770선 마감…외인·기관 매수로 코스닥은 상승오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승 close 는 전 장보다 0.27% 내린 7만3100원을 기록했다. SK하이닉스(-0.84%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 10,000 등락률 -1.20% 거래량 61,371 전일가 830,000 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓ close (-0.84%), 네이버(-0.53%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 235,595 전일가 190,500 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 현대차그룹, '코로나 여파'로 13년만에 CES 불참현대·기아차 11월 유럽 판매 20% 감소… 전기차는 증가오후 들어도 코스피 약세 지속…코스닥 0.3% 상승 close (-0.52%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 565,000 전일대비 2,000 등락률 -0.35% 거래량 59,857 전일가 567,000 2020.12.18 09:56 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세 close (-0.35%) 등도 하락했다.

서상영 키움증권 연구원은 “미국이 경기지표가 부진한 결과를 발표하면서 회복 속도가 둔화될 수 있다는 우려가 증시에 반영됐다”며 “이날 국내 증시도 실적 개선이 예상되는 종목 등 개별 이슈에 따라 등락이 오갈 것으로 예상된다”고 말했다.

