두산인프라코어 인수 우선협상대상자에 현대중공업 선정

[아시아경제 이기민 기자] 재무구조개선을 위한 자구안을 마련하고 있는 두산중공업이 자회사인 두산인프라코어 지분 매각 우선협상대상자에 현대중공업지주-KDB인베스트먼트 컨소시엄을 선정했다.

두산중공업은 "두산인프라코어 지분 매각 관련 입찰 결과 현대중공업지주 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다"고 10일 밝혔다.

지난달 24일 본입찰 이후 16일만이다. 두산중공업은 두산인프라코어 지분 35.4%를 보유한 최대 주주다.

두산중공업은 우선협상대상자로 선정된 현대중공업지주 컨소시엄과 계약서 협의를 거쳐 빠른 시간 내에 본 계약을 체결할 예정이라고 설명했다.

한편 두산중공업은 최근 1조2000억원 규모의 유상증자 청약을 성공적으로 마무리했다. 지난 8월에는 골프장 클럽모우CC를 매각해 채권단 차입금 일부를 첫 상환했으며, 11월에는 ㈜두산 대주주들로부터 약 6000억원 규모의 두산퓨얼셀 지분 수증을 완료한 바 있다.

