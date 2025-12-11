HD현대인프라코어 수소엔진, 기자들이 뽑은 WHE 최고 제품 선정

HD현대인프라코어의 수소엔진이 한국자동차기자협회 소속 기자들이 뽑은 월드하이드로젠엑스포(WHE 2025) 최고 제품에 선정됐다.

한국자동차기자협회는 WHE 조직위원회와 공동 주관해 진행한 WHE 2025 베스트 프로덕트 미디어 어워드 결과를 11일 발표했다.

베스트 프로덕트 미디어 어워드는 한국자동차기자협회 소속 매체의 기자들이 지난 4일부터 7일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 세계 최대 규모의 수소산업 전문 전시회 'WHE 2025'를 방문해 전체 출품 제품·기술을 직접 확인하고 관객호응도와 시장잠재력, 기술혁신성 등을 고려해 투표 후 우수제품을 선정했다.

그 결과 대상인 ▲베스트 픽은 HD현대인프라코어의 수소엔진 'HX12'와 'HX22', 최우수상인 ▲엑설런트 픽은 현대자동차그룹의 '이동형 수소 충전소', 에이피그린의 '분산형 저전력 수소생산 시스템', 케이엠씨피의 '수소연료전지 추진 보트'가 각각 선정됐다.

베스트 픽에 선정된 HD현대인프라코어의 수소엔진 중 'HX12'는 11ℓ급 차량용·발전용 수소엔진으로 지난해에 이어 다시 이름을 올렸으며, 내년 양산을 목표로 하고 있다.

WHE 2025에서 첫 공개된 'HX22'는 세계 최대 규모의 22ℓ급 수소 엔진으로, V형 12기통 구조로 최대 출력 600㎾(816마력), 연속 출력 477㎾(649마력)의 성능을 확보해 약 200가구의 연간 전력 수요를 충족할 수 있다.

강남훈 WHE 2025 조직위원회 위원장은 "베스트 프로덕트 미디어 어워드를 통해 주목받는 혁신 기술이 더욱 빠르게 산업 전반에 확산되길 기대하며, 조직위는 앞으로도 글로벌 파트너십과 기술 교류를 확대해 수소 생태계의 성장을 지원하겠다"고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



