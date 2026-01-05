본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

[신년사]정기선 HD현대 회장 "소통 문화가 경쟁력"…형식 깬 시무식 진행

오지은기자

입력2026.01.05 14:37

시계아이콘00분 54초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임원 중심 아닌 직원 참여형 '오프닝2026'
정 회장, 참석자 질문 듣고 메모 후 즉답
"자유로운 소통이 회사 방향 더 명확히 해"

정기선 HD현대 회장이 2026년 신년사에서 '소통 문화'를 기업의 핵심 경쟁력으로 강조했다. 형식적인 메시지 전달보다는 직원들과의 직접적인 대화를 통해 조직 문화를 바꾸겠다는 의지를 분명히 한 것으로 알려졌다.


HD현대는 5일 경기 성남시 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 말띠 직원과 참여 희망 임직원 등 300여명이 참석한 '오프닝 2026(Opening 2026)'을 진행했다고 밝혔다. 그룹 임원 중심으로 진행되던 기존 시무식과 달리 직원들이 직접 참여하는 열린 행사로 구성됐다.

정기선 HD현대 회장이 5일 경기 성남시 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 열린 '오프닝 2026' 행사에서 발언하고 있다. HD현대

정기선 HD현대 회장이 5일 경기 성남시 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 열린 '오프닝 2026' 행사에서 발언하고 있다. HD현대

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 정기선 회장의 새해 인사에 이어 임직원들의 바람을 공유하는 '공감 토크', 직원들이 전하는 새해 영상 메시지 순으로 진행됐다. 정 회장은 직원들의 발언을 경청하며 메모하고, 질문에 직접 답하는 방식으로 소통에 집중했다.

2025년의 가장 큰 성과를 묻는 말에 정 회장은 차세대 캐드(CAD·컴퓨터 지원 설계), 소형모듈원전(SMR), 건설기계 신모델 출시 등 미래 투자를 이어가면서도 조선과 건설기계, 에너지 사업을 중심으로 선제 사업 구조 개편을 흔들림 없이 추진한 점을 꼽았다. HD현대중공업 은 최근 HD현대미포와 합병했고, 기존 HD현대인프라코어 HD현대건설기계 를 통합한 HD건설기계도 출범했다. 충남 서산시에서 HD현대오일뱅크는 롯데케미칼과 범용 설비 구조 재편을 신청했다.

5일 경기 성남시 HD현대 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 열린 '오프닝 2026‘에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. HD현대

5일 경기 성남시 HD현대 글로벌 연구·개발(R&D) 센터에서 열린 '오프닝 2026‘에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. HD현대

원본보기 아이콘

개선이 필요한 관행과 조직 문화에 대한 질문에는 "조직에 위험 신호가 감지될 때 자유롭게 문제를 제기할 수 있는 업무수행 방식이 중요하다"며 "소통 문화는 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라고 말했다. 정 회장은 "임직원들의 솔직한 의견이 회사가 나아갈 방향을 더 명확하고 단단하게 만든다"며 "앞으로도 자유롭게 의견을 나눌 수 있는 자리를 계속 만들어 가겠다"고 덧붙였다.


정 회장은 지난해 10월 취임 이후 직원식당에서 임직원들과 식사를 함께하며 현장 의견을 듣고, HD현대일렉트릭 배전 캠퍼스와 에너지·건설기계 사업장 등을 직접 찾는 등 현장 중심의 소통 행보를 이어가고 있다. 기업문화 개선 아이디어를 공유하는 '하이 파이브 데이' 참석 역시 같은 맥락으로 읽힌다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기