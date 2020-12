교원구몬, 영유아 두뇌 발달 ‘사고력 영역수학’ 출시

3~8세 유아 대상 두뇌 발달 프로그램…초등 수학과 연계, 수학 기초 다져

[아시아경제 김희윤 기자] 개인·능력별 학습지 교원구몬은 3~8세 영유아 대상 두뇌발달 프로그램 '브레인쏙쏙'의 신규 단계인 '사고력 영역수학'을 출시했다고 3일 밝혔다.

브레인쏙쏙은 다양한 놀이 학습을 통해 유아의 두뇌 자극에 특화된 두뇌발달 프로그램으로 총 4단계로 구성됐다. 손의 다양한 움직임을 통해 소근육을 발달시켜 주는 1단계 '운필·조작력'(12호), 영어와 두뇌 발달을 동시에 접할 수 있는 2단계 'Activity Books'(8호), 관찰과 문제 해결 과정을 통해 두뇌 발달을 도와주는 3단계 '창의·사고력'(8호)을 앞서 선보였다. 각 단계는 월 1개호씩 진행된다.

이번에 출시된 4단계 '사고력 영역수학'은 6~8세의 아이들을 대상으로 초등 수학과 연계된 수학의 기초를 익힐 수 있다. 시계보기나 화폐(동전) 등을 배우는 기본권 4권과 시각과 시간, 들이와 무게 등을 접하는 4권의 심화권까지 총 8권으로 구성됐다. 이처럼 일상생활에서 쉽게 만날 수 있는 수학의 기초와 학습으로 응용하는 과정 속에서 수학적 사고력을 기를 수 있는 것이 특징이라고 교원구몬 측은 설명했다.

교원구몬에 따르면 세분화된 영역을 스몰스텝 교재로 학습하며 차근차근 실력을 향상시킨다. 스스로 학습할 수 있도록 개념 영상을 통해 학습 내용을 알기 쉽게 설명한다. 학습 내용과 연결되는 활동 요소도 더해진다. 여기에 학습 효과를 높이는 선생님의 방문 관리가 함께 이뤄진다. 가정에서는 진도체크표를 통해 과제를 해결할 때마다 스티커를 붙이고, 모든 과제를 해결하면 상장을 부여한다. 아이가 문제를 해결하는 과정에서 성취감을 얻고 동기부여를 할 수 있도하기 위해서다.

교원구몬 관계자는 "브레인쏙쏙은 두뇌발달과 학습준비에 도움이 되는 운필·조작부터 초등수학과 연계되는 기초학습까지 유아기에 필요한 내용을 모두 담았다"며 "다양한 영역의 과제를 즐거운 놀이 활동으로 접하고, 능동적으로 해결하면서 문제해결력과 창의성을 기를 수 있길 기대한다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr