이마트, 건기식 PB 4탄 '국민 뼈건강·간건강' 판매

3일부터 16일까지

50% 할인 판매

[아시아경제 차민영 기자] 이마트가 건강기능식품 자체브랜드(PB) '국민건강 프로젝트' 4탄으로 뼈·간 제품을 출시한다.

이마트는 ‘국민 뼈건강’, ‘국민 간건강’을 출시하고 오는 3일부터 16일까지 정상가 9800원에서 50% 할인된 각 4900원에 판매한다고 2일 밝혔다.

국민 뼈건강 1일 섭취분에는 비타민D 10㎍(마이크로그램)이 함유돼 있으며 칼슘, 마그네슘 등이 포함돼 있다. 국민 간건강 1일 섭취분에는 밀크씨슬 추출물 실리마린이 130mg 함유돼 있으며 B1, B2, B6, B12, 아연, 판토텐산 등 6종의 기능성 성분도 들어 있다.

국민건강 프로젝트는 이마트가 우수 건강기능식품 협력사와 협업해 합리적인 가격대의 건강식품을 선보이는 캠페인이다. 첫 상품인 ‘국민 루테인’은 초기 기획 물량 2만5000개가 2주만에 완판됐으며 출시 이후 루테인 부문 매출 1위를 유지하고 있다.

김가은 이마트 건강기능식품 바이어는 "향후에도 고객들이 건강기능식품을 약이 아닌 식품으로 인지하고 꾸준히 섭취할 수 있도록, 믿을 수 있는 상품을 부담 없는 가격으로 선보일 예정"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr