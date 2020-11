윤건영 "野, 대통령 끌어들여 막장 드라마 찍으려는 생각 그만"

[아시아경제 김슬기 기자] 윤석열 검찰총장을 향한 직무배제 결정과 관련해 야권이 연일 문재인 대통령의 침묵에 공세를 이어가고 있는 가운데 윤건영 더불어민주당 의원은 26일 "대통령을 끌어들이는 비열한 정치를 그만두라"고 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "대통령에게 모든 이슈마다 입장을 내놓으라는 야당의 의도는 무엇이냐"라며 이같이 말했다.

그러면서 "셀 수 없이 많은 야당 인사들이 대통령보고 왜 침묵하냐고 몰아붙이고 있다. 대통령을 정쟁의 한복판에 세워 놓고 떼로 몰려들어 대통령과 진흙탕 싸움을 해보겠다는 것 아닌가"라며 "현안에 대해 대통령이 한마디 하면, 자신들이 다시 열 마디, 백 마디 공격해보겠다는 계획을 마음속에 품고 자극하고 몰아붙이는 것 아닌가"라고 목소리를 높였다.

그는 "겉으로는 국민 핑계를 대지만 결국은 그 난장판을 통해 야당이 얻을 이득만 계산하고 있을 뿐이다"며 날 세워 비판했다.

윤 의원은 "정말 대통령이 숨어있었나"라며 "APEC 정상회의, G20 정상회의 등 세계 각국 정상들과 화상으로 코로나19 대응을 논의하고, 기업들을 만나 AI 국가전략의 현황을 살펴보고, 한국판 뉴딜 정책에 대한 현장의 목소리를 듣는 대통령의 행보는 야당의 눈에 안 보이나"라고 반문했다.

이어 "현장을 다니면서 민생을 챙기는 대통령이 대체 어디에 숨어 있다는 얘기인가"며 "당장 민생의 위기를 극복하기 위해 고군분투하는 대통령을 여의도 정치에 이용해보려는 생각은 그만하라. 하루하루 치열하게 일하는 대통령을 여의도 정치 한복판에 세워놓고 막장 드라마를 찍겠다는 생각을 버려라"고 덧붙였다.

앞서 주호영 국민의힘 원내대표와 유승민 전 의원, 안철수 국민의당 대표 등 야권 인사들은 추미애 법무부 장관의 윤 총장을 향한 직무배제 결정을 이유로 문 대통령을 향한 비난을 이어갔다.

주 원내대표는 이날 국민의힘 비상대책위원회의에서 "헌정 사상 초유의 사태인 검찰총장 직무 배제, 추 장관의 '활극'에 대해 일언반구도 없다"며 문 대통령을 향한 비난의 화살을 쏟아냈다.

유 전 의원도 지난 24일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "법무장관 뒤에 숨어서 한마디 말도 없는 비겁한 대통령"이라고 비난하는가 하면 안 대표 역시 "대통령의 침묵은 갈등과 반목과 절망의 침묵일 뿐이다"라고 비난했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr