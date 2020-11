[아시아경제 배경환 기자] SNK SNK 950180 | 코스닥 증권정보 현재가 12,700 전일대비 50 등락률 -0.39% 거래량 28,978 전일가 12,750 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 [포스트IPO] SNK, 상장 후 자본 유출에 몰두②[포스트IPO] SNK, 상장 때만 ‘네오지오 미니’로 반짝 매출①[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일 close 는 최대주주인 ZUIKAKU CO., LIMITED가 보유 중인 지분 중 28.8%를 2073억원에 Electronic Gaming Development Company에 양도하는 계약을 체결했다고 26일 공시했다.

배경환 기자