경찰, '화염병 투척' 사랑제일교회 관계자들 수사…전담팀 구성

[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 법원의 명도집행을 막는 과정에서 화염병 등을 투척한 사랑제일교회 관계자들에 대한 수사에 나섰다.

서울 종암경찰서는 형사과장을 팀장으로 총 18명의 수사전담팀을 구성하고 사랑제일교회 명도집행 과정에서 일어난 불법행위 수사에 착수했다고 26일 밝혔다.

경찰은 현장 채증 자료와 CCTV 등으로 관련자를 확인해 불법행위 가담 여부 등을 확인할 방침이다. 아직 정확한 신원을 특정하거나 입건된 인물은 없지만 가담자 대부분이 사랑제일교회 관계자일 것으로 경찰은 보고있다. 경찰은 불법행위 가담자들에게 특수공무집행방해와 화염병 사용 등의 처벌에 관한 법률(화염병처벌법) 위반 혐의 등을 적용하는 방안을 검토하고 있다.

서울북부지법은 26일 오전 1시 20분께 사랑제일교회에 집행인력 570여 명을 보내 교회 시설 등에 대한 강제집행을 시도했다. 그러나 교회 관계자들이 화염병을 투척하고 몸에 인화물질을 뿌리는 등 강하게 저항하자 결국 7시간 만인 오전 8시 30분께 집행을 잠정 중단하고 철수했다.

이 과정에서 부상자도 여러 명 나왔다. 소방당국에 따르면 현장에 있던 집행 인력과 교회 관계자 등 총 10명이 충돌 과정에서 부상을 입어 5명이 병원에 이송됐다. 교회 관계자들이 화염병을 던지면서 차량이 불타거나 파손되기도 했다. 경찰은 5개 중대 300여 명을 현장에 배치했으며 소방은 구급차와 탱크차 등 장비 12대와 인력 40여 명을 현장에 투입했었다.

사랑제일교회는 지난 5월 장위10구역 재개발조합이 낸 명도 소송 1심에서 패소한 바 있다. 강제철거가 가능해지면서 조합은 6월 두 차례 명도집행을 시도했으나 신도들의 반발로 무산됐다.

