카톡 친구 아니어도 선물 보낸다 '코드선물' 출시

[아시아경제 부애리 기자] 앞으로 카카오톡 친구가 아닌 사람에게도 '카톡 선물'을 보낼 수 있다.

카카오커머스는 26일 코드선물 기능을 도입했다고 밝혔다.

해당 기능을 통해 연락처 교환이나 카톡 친구 등록 없이 손쉽게 선물하기 서비스를 이용할 수 있다.

상품 페이지에서 '선물 코드 만들기'를 선택하고 결제를 마치면 영문과 숫자로 이뤄진 코드번호가 생성된다. 이 코드번호를 카톡 외에도 문자메시지, 소셜네트워크서비스(SNS) 등 다양한 플랫폼을 통해 전달할 수 있다.

받는 사람은 카톡 선물함에서 '선물 코드 등록'을 눌러 해당 코드를 입력하면 선물을 받을 수 있다.

카카오커머스는 SNS나 커뮤니티 등 온라인에서 만난 '가취관'(가벼운 취향 위주 관계를 가리키는 신조어) 사이에 코드 선물이 유용할 것으로 보인다고 설명했다.

온라인 경품 이벤트 같은 비즈니스적 용도까지 다양하게 코드선물을 쓸 수 있다.

카카오커머스 관계자는 "새로운 대인관계 유형이 생겨나는 현상에 맞춰 이용자 불편을 해소하고 수요를 충족하기 위해 코드선물 서비스를 도입했다"라면서 "온라인 친구에게 개인정보 노출 없이 익명으로 선물이 가능하다"고 말했다.

