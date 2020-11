[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 지난달 29일과 이달13일 재학생과 졸업생을 대상으로 PT(프레젠테이션)면접 마스터 과정을 진행했다고 24일 밝혔다.

PT면접은 평가자에게는 다양한 역량을 평가할 수 있지만 준비하는 학생들에게는 가장 어려운 면접이기도 하다.

이번 교육과정은 2020년 하반기 수시채용에 맞춰 역량면접 중에 하나인 PT면접에 대해 핵심포인트를 알아보고 문제유형에 따른 준비방법과 실제 답변을 구성해 실습하는 방식으로 진행됐다.

이번 교육에 참여한 학생들은 추후 과정에 대한 적극적인 참여도와 기대를 나타낼 정도로 만족도가 높았다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “앞으로도 취업을 준비하는 재학생 및 졸업생들을 위해 다양하고 실질적으로 도움이 될만한 면접 프로그램을 지원하겠다”고 말했다.

