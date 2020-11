[아시아경제 이민지 기자] 토비스 토비스 051360 | 코스닥 증권정보 현재가 7,720 전일대비 20 등락률 +0.26% 거래량 319,204 전일가 7,700 2020.11.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 토비스, 커뮤니티 활발... 주가 -8.19%.모더나 임상결과 발표! 안전하게 운반! ‘이 기업’ 관련 株 급등세!토비스, 3Q 영업익 12억…전년比 88%↓ close 는 비접촉식 얼굴 체온계 AT-100M 제품이 미국 FDA의 긴급사용승인 품목으로 등록됐다고 24일 공시했다.

회사 측은 “미국 내 정식 수출이 가능함에 따라 관련 법령을 참고해 미국 포함 기타 국가 수출 판매를 진행할 것”이라고 말했다

