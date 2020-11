[주간증시 리뷰]호재에 민감한 증시, 코스피 2500선까지 '껑충'

[아시아경제 오주연 기자] 11월 2주 국내 증시가 미국 대선 결과와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발 이슈 등의 호재에 민감하게 반응하면서 상승 마감했다. 코스피는 2500선 근처까지 오르며 연고점을 경신했다. 그동안 강세를 보여왔던 비대면(언택트) 관련주들은 백신 개발 소식에 상대적으로 부침을 겪었지만, 개인 투자자들은 오히려 주가가 떨어진 NAVER와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 365,500 전일대비 8,000 등락률 +2.24% 거래량 538,206 전일가 357,500 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 카카오, 주가 36만 4500원.. 전일대비 1.96%기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승기관 순매도세에 코스피·코스닥 동반 하락 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 808,000 전일대비 17,000 등락률 +2.15% 거래량 70,746 전일가 791,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]대선 끝나자 코스피 2400 '껑충'…지수 오르자 11월 첫 주만 3.3조 판 개인트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승 close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 225,000 전일대비 700 등락률 -0.31% 거래량 1,937,528 전일가 225,700 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 최근 5일 개인 75만 7052주 순매수... 주가 22만 6000원(+0.13%)코스피, 장 초반 외인 순매수에 강보합… 코스닥 830선기관 매도세에 코스피 2470선으로 하락…코스닥 소폭 상승 close 등을 쓸어담으며 저점매수했다.

14일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 9일 2447.20에서 13일 2493.87로 1.91% 상승했다. 주초에는 미국 대선 결과의 호재에 반응하며 친환경 관련주들이 지수를 끌어올렸고 이후에는 백신 개발 소식에 반응해 지난 상승장에서 소외됐던 컨택트 관련주들이 반등하며 지수를 견인했다.

단기간에 오른만큼 조정을 보일 것이라는 예상과는 달리 시장은 여전히 호재에 더욱 반응하며 상승세를 이어갔다. 11월 첫째주, KODEX 200선물인버스2X와 KODEX인버스 등 지수 하락에 대거 베팅했던 개인들은 언택트에서 컨택트로 돌아선 장에서 주가가 상대적으로 하락한 NAVER, 카카오 등을 집중 매수했다.

개인이 가장 많이 순매수한 종목은 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 281,000 전일대비 2,000 등락률 +0.72% 거래량 710,865 전일가 279,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장 초반 9거래일 만에 소폭 하락… “백신 낙관주의 경계해야”코스피·코스닥 시가총액 합계 사상 최고치 달성개인 1兆 넘게 팔아도 외국인·기관 매수행렬…코스피 1.3% 상승 마감 close 로 지난 9일부터 13일까지 총 4905억원어치를 사들였다. 이어 카카오(1507억원), 씨젠(1507억원), 씨젠(1246억원), 엔씨소프트(1126억원) 등이 뒤를 이었다.

순매도 1위에는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 63,200 전일대비 2,200 등락률 +3.61% 거래량 31,508,829 전일가 61,000 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 [오늘의 이슈 및 관련종목] 신풍제약우, 금호산업우, 대영포장.. 바이든 시대 속 삼성의 행보! 주가 속에 숨겨진 미래! 곧 마감합니다삼성전자, 최근 5일 외국인 1744만 2023주 순매수... 주가 6만 2200원(+1.97%) close 가 차지했다. 개인은 이 기간동안 삼성전자를 1조4451억원어치 팔아치웠다. 삼성전자는 9일 6만200원이었던 주가가 13일 6만3200원으로 4.98% 상승해 52주 신고가를 경신했다.

차주에는 미국 대선 불확실성 완화에 따른 랠리가 이어질 수 있다는 기대감과 코로나19 재확산에 따른 봉쇄조치로 지수 상승이 제한될 수 있다는 우려가 혼재한다.

노동길 NH투자증권 연구원은 "대선결과 안도에 따른 외국인 투자자 자금 유입이 국내 주식시장 상승을 견인했다"며 "외국인과 금융투자 중심의 기관 매수세는 코스피200을 중심으로 한 대형주 수급에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 내다봤다.

이어 "부분 봉쇄 우려에도 백신 기대감이 지속될 수 있는 환경은 당분간 민감주 중심의 가치주에 유리하게 작용할 것"이라며 "화학, 운송 등 경기 관련 업종에 우호적인 환경"이라고 분석했다.

노 연구원은 "안도랠리와 백신 기대감에 무게 중심을 두는 가운데 미국 주별 봉쇄 확산 여부에 주목하는 한 주가 될 전망"이라고 예상했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr