국민의힘, 文대통령 예산안 시정연설 참석…피켓 시위 예고

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 28일 문재인 대통령의 2021년도 예산안 설명을 위한 시정연설에 참석하기로 결정했다.

최형두 원내대변인은 이날 오전 국회에서 열린 의원총회 후 브리핑에서 "(본회의장에) 입장해서 피켓을 앞에 붙이고 항의 표시를 할 것"이라고 밝혔다.

최 원내대변인은 "시정연설 내내 착석해 있을 것"이라며 "주호영 원내대표가 지금까지 두 차례에 걸쳐 국민의 뜻과 야당의 요청사항을 전달했지만 아무런 답이 없다. 그게 대통령이 얘기했던 (소통의) 방식이냐는 뜻을 전할 것"이라고 말했다.

최 원내대변인은 "국회의장과 여야 대표단이 (대통령과) 만날 때 그 뜻을 다시 전할 것"이라며 "아직 어떤 답도 청와대로부터 받지 못했다"고 밝혔다.

