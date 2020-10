라엘 ‘유기농 탐폰’·캔디랩 ‘파운데이션’ 신제품 출시

[컬처&라이프부 김희영 기자] 사용자에 초점을 맞춘 트렌드가 반영되어 유통가에서도 나 자신을 위한 아이템이 각광받고 있다. 제품을 선택할 때 ‘나’에 중점을 둔 소비가 늘면서 브랜드에서도 조금 더 사용자를 고려한 제품을 내놓고 있다. 라엘은 100% ‘유기농 순면 탐폰’을 출시했다. 캔디랩은 밀착력과 유지력을 높인 ‘라이트 핏 파운데이션’을 선보인다.

라엘, 유기농 순면 탐폰 2종 출시 및 프로모션 진행

라엘이 100% 유기농 순면 탐폰을 출시하고, 이를 기념해 11월1일까지 할인 프로모션을 진행한다.

라엘 유기농 탐폰은 흡수체 내부, 외피, 제거용실까지 GOTs 인증을 받은 100% 유기농 순면으로 제작되어 자극 없는 편암함과 산뜻함이 특징이다.

라엘 탐폰의 흡수체는 날개형으로 디자인됐으며 어플리케이터는 사탕수수에서 추출한 바이오 플라스틱, 포장재는 종이를 사용해 환경도 생각했다. 출시를 기념해 레귤러와 슈퍼 2종으로 출시되는 라엘 탐폰을 자사몰을 통해 할인가로 구매 가능하다.

김지영 라엘 코리아 최고운영책임자(COO)는 “라엘이 만든 탐폰은 많은 여성들에게 보다 건강하고 자유로운 삶을 제공할 것이다”라며 “라엘은 앞으로도 여성의 삶을 위한 360도 케어 제품과 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.

캔디랩, ‘라이트 핏 파운데이션’ 출시

캔디랩이 무게감은 덜고 커버력을 올려주는 ‘라이트 핏 파운데이션’을 출시했다.

신제품은 피부에 바른 듯 안 바른 듯 경량 마이크로 파우더가 함유되어 미세하고 균일한 사이즈의 파우더 입자가 넓은 면적을 밀착시킨다. 모공, 요철, 결을 균일하게 커버하는 것이 특징이다.

민감한 피부도 안전하게 보호해주며 마스크 착용에도 묻어나지 않고 오래 유지되는 지속력을 갖고 있다. 색상은 웜 아이보리, 페탈 베이지 등 총 2가지로 구성됐다.

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr