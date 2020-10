文대통령 "단풍 즐기더라도 방역수칙은 반드시 지켜달라"

"소비 반등 기회 만들어지고 있다"

"우리 방역체계, 효과적으로 작동"

문재인 대통령은 26일 "그동안 잔뜩 움츠렸던 일상활동에 기지개를 펴고, 단풍을 즐기기도 하고, 경제활동에 활기를 더하더라도 방역수칙만큼은 반드시 지켜달라"고 말했다.

문 대통령은 이날 청와대서 열린 수석·보좌관회의를 주재하면서 모두발언을 통해 "방역 완화 조치가 지속되려면 완화된 조치로도 방역에 성공을 거둘 수 있어야 한다. 결코 자만하거나 방심해서는 안될 것"이라면서 이같이 말했다.

사회적 거리두기가 1단계로 완화되면서 경제 반등의 조짐도 보이고 있다고 문 대통령은 언급했다.

문 대통령은 "방역 성과에 따라 방역 조치가 완화되며 경제활동이 조금씩 정상화되고 있어 다행"이라면서 "소비가 점차 살아나면서 소비 반등을 이룰 기회가 만들어지고 있다"고 했다. 그러면서 "이 기회를 살려 빠른 경제 회복을 이끌 수 있기를 기대한다"고 덧붙였다.

내수 활력을 높이기 위해 정부가 다방면의 정책을 시행하고 있다는 점도 문 대통령은 강조했다. 문 대통령은 "소비쿠폰 지급을 순차적으로 재개하는 것과 함께 소비, 외식, 관광, 공연, 전시, 문화 등 내수 활력 제고를 위한 종합대책을 본격 시행하기 시작했다"며 "국민들께서도 소비 진작에 함께해달라"고 요청했다.

문 대통령은 방역에 대한 자신감도 드러냈다. 문 대통령은 "전세계적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 확진자 수가 50만 명에 육박하는 등 2차 대유행의 위기가 고조되며 유럽을 비롯한 세계 곳곳에서 재봉쇄 등의 비상조치를 강화하고 있다"면서 "이에 반해 우리는 방역 조치를 완화한 특별하고 예외적인 나라가 됐다"고 말했다.

이어 "특히 감염경로가 확인되지 않은 수치가 한 달 전 27%를 넘은 때도 있었으나 그 후 지속적으로 감소하여 현재는 11% 정도까지 현저하게 떨어졌다"며 "확진자의 감염경로가 비교적 신속하고 정확하게 파악되고 있는 것은 그만큼 우리의 방역체계가 효과적으로 작동하고 있다는 것을 말해준다"고 강조했다.

