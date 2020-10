호주 빅토리아주, 넉달만에 코로나19 신규 확진자 '0'

[아시아경제 권재희 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 4단계 봉쇄가 시행 중인 호주 동남부 빅토리아주가 넉달만에 처음으로 일일 신규 확진자 '0'을 기록했다.

26일 호주 일간 디오스트레일리안에 따르면 이날 빅토리아주 보건부는 지난 24시간동안 코로나19 신규 확진자와 사망자가 각각 '0'를 기록했다고 발표했다.

빅토리아주에서 신규 확진자가 발생하지 않은 것은 지난 6월6일 이후 처음이다.

또 지난 14일 동안 멜버른의 일일 평균 확진자 수도 4.6명에서 3.6명으로 줄었다.

이에 따라 광역 멜버른을 대상으로 시행 중인 외출금지 등 고강도 봉쇄령이 곧 해제될 것으로 보인다.

대니얼 앤드루스 빅토리아주 총리는 전날 기자회견에서 앞서 가몀자 39명이 나왔던 멜버른 북부에 대해 집중 검사 결과에 따라 완화 여부를 결정하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

이날 공개된 이 지역 주민 2000여명을 대상으로 한 코로나19 검사 결과에는 확진자가 한 명도 없었던 것으로 알려졌다.

제로언 웨이마르 빅토리아주 바이러스 검사 책임자는 "100% 음성반응은 우리가 원했던 최고의 결과"라고 밝혔다.

그러면서 그는 "지난 주말 검사에 응한 수천여명의 주민들에게 감사를 표한다"며 "지역사회 감염을 통제하기 위해 보건 전문 인력과 지원 직원들이 혼신의 힘을 다하고 있다"고 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr