[아시아경제 이민우 기자] 우진 우진 105840 | 코스피 증권정보 현재가 5,550 전일대비 740 등락률 +15.38% 거래량 8,146,535 전일가 4,810 2020.10.26 10:23 장중(20분지연) 관련기사 독점 판매권! ‘주가급등’ 효과가 뛰어난 치료제! 기회입니다대기업 간 맞손! 정부 승인 소식에 ‘주가 급등’!우진, 원자력발전소 해체 테마 상승세에 14.23% ↑ close 주가가 상승세다. 이낙연 더불어민주당 대표가 대표로 취임한 삼부토건의 지분을 보유했다는 소식에 관련 테마주로 엮인 것으로 보인다.

26일 오전 10시8분 기준 우진 주가는 전날보다 9.56% 오른 5270원을 기록했다. 오전 9시57분에는 전날대비 12.06% 오른 5390원까지 상승했다. 이낙연 민주당 대표 동생인 이계연씨가 삼부토건 대표에 취임하자 지분을 보유한 우진이 부각된 것으로 보인다. 삼부토건의 최대주주인 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 1,270 전일대비 292 등락률 +29.86% 거래량 32,976,978 전일가 978 2020.10.26 10:22 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정휴림로봇, 3D 프린터 테마 상승세에 24.17% ↑휴림로봇, 한양대 ERICA 우수 협력기관 선정 close 은 이미 상한가(29.86% 상승)인 1270원을 기록한 상태다.

앞서 22일 삼부토건은 이계연 전 삼환기업 대표를 회사의 사내이사 및 사장으로 선임할 예정이라고 밝혔다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우진은 지분율 99.30%보유한 우진인베스트사모투자합자회사를 통해 삼부토건 지분 5.24% 보유하고 있다.

