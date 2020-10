무디스, 가스公 신용등급 'Aa2' 유지…"HPS제도로 역할확대"

가스공사 "해외투자가 투자심리에 긍정 영향 기대"

[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 30,050 전일대비 1,100 등락률 -3.53% 거래량 451,619 전일가 31,150 2020.10.26 10:22 장중(20분지연) 관련기사 [2020국감]"가스요금감면, 국가유공자 15%…장애인 절반 못 미쳐"'LNG 개별요금제 도입' 속도내는 가스公…"전기료 인하요인"[2020국감]자원공기업 3사 해외자원개발 부실, 국감 도마 위 close 는 국제 신용평가기관인 무디스가 가스공사의 장기신용등급을 국가등급과 같은 'Aa2'로 유지했다고 26일 밝혔다. 공사가 한국의 가스 산업에서 주도적인 지위를 유지할 것으로 전망했다.

가스공사에 따르면 무디스는 "높은 신용등급을 가진 정부의 지원을 바탕으로 가스 산업 내 주도적인 지위를 유지하며, 전략적인 역할을 지속적으로 수행할 것"을 주요 근거로 들어 이같이 평가했다.

무디스는 "(한국) 정부가 최근 발표한 수소 발전 의무화 제도(HPS) 시행에 따른 가스공사의 역할 확대와 현재 추진 중인 수소사업이 정부 정책 기조에 부응해 주도적인 역할을 하고 있다는 점"을 긍정적으로 평가했다.

가스공사의 독자 신용등급은 Baa3를 유지했다. 무디스는 "최근 개정된 도시가스 원료비 연동제가 요금 반영의 적시성을 높여 발전용과 함께 규제산업의 현금흐름을 개선시켰고, 운전 자금의 감소가 차입금 부담을 완화시켜 줄 것"이라고 봤다.

이어 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 매출 감소, 해외 사업 손상 등의 어려운 경영 여건 속에서도 건전한 재무 지표를 유지할 것으로 전망되기 때문에 독자 신용등급도 현 수준을 유지하기로 했다는 설명이다.

가스공사 관계자는 "유가 하락 등 여러 악재 속에서도 정부와 같은 'Aa2' 신용등급을 유지함에 따라 해외 투자가의 투자심리에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 "더욱 경쟁력 있는 조건으로 외화 채권을 발행할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr