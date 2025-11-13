본문 바로가기
[클릭 e종목]"한국가스공사, 쉽지 않을 배당 확대"

송화정기자

입력2025.11.13 08:36

한화투자증권은 13일 한국가스공사 에 대해 배당은 이어지겠지만 배당 확대는 쉽지 않을 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 5만7000원을 유지했다.


한국가스공사는 올해 3분기 매출액 6조4000억원, 영업이익 3890억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 21.4%, 11.5% 감소한 수치다.

송유림 한화투자증권 연구원은 "컨센서스(증권사 전망치 평균) 영업이익 3248억원 대비 19.8% 상회한 수준"이라며 "총매출액은 LNG 판매물량 감소에 단가 하락이 동반되며 두 자릿수 감소를 기록했으나 영업이익은 에너지 가격 약세에도 불구하고 해외법인 실적이 예상보다 견조하게 나오면서 시장 기대치를 상회했다"고 분석했다.


배당은 지속되겠지만 배당 확대는 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다. 한 연구원은 "견조한 별도 실적을 바탕으로 배당은 올해도 이어지겠으나 배당 확대에 큰 기대를 갖기엔 어려운 상황"이라며 "4분기 환율 상승에 따른 환평가손실 가능성과 민수용 미수금 감소가 부재한 점을 감안하면 주당배당금(DPS)에도, 배당성향에도 큰 기대를 갖긴 어렵다"고 설명했다.


민수용 미수금의 유의미한 감소를 위해서는 가스요금 인상이 필요한 상황이다. 한 연구원은 "지금까지 봐왔듯이 민수용 미수금의 유의미한 감소가 이뤄지기 위해서는 가스요금 인상이 필요하다"면서 동절기를 지나고 내년 중 요금 인상 시기를 기다려볼 필요가 있겠다"고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

