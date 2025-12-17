본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

분석

[클릭 e종목]"한국가스공사, 긴호흡의 접근 필요"

이승진기자

입력2025.12.17 08:16

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대신증권은 도시가스 요금 인상이 내년 6월 지방 선거 이후로 전망되는 만큼 한국가스공사 에 대해 긴 호흡의 접근이 필요하다고 봤다. 투자의견 매수와 목표주가 5만2000원은 유지했다.


17일 허민호 대신증권 연구원은 "2025년 배당성향은 25%로 전년 16% 대비 상향될 것으로 기대됨에 따라 주당 배당금은 1900원, 배당수익률 4.5%로 예상된다"면서 "PBR은 0.34배로 대부분의 악재는 주가에 기반영된 점을 감안 시, 주가는 하방 경직성을 보일 가능성이 높다"고 설명했다.

[클릭 e종목]"한국가스공사, 긴호흡의 접근 필요"
AD
원본보기 아이콘

허 연구원은 "주가 상승을 위한 선결요소는 미수금 회수"라면서 "이를 위해서는 도시가스 요금 인상 필요하고, 2026년 6월 지방 선거 이후 가능할 것으로 예상한다"고 강조했다.


허 연구원은 한국가스공사의 4분기 영업이익을 전년 동기 대비 41% 하락한 6941억원으로 전망했다. 지난해 4분기 국내 가스도매 사업은 적정원가 정산과 기타환입 등의 발생에 따라 올해 4분기는 기저효과에 따라 영업이익이 감소했고, 해외 사업은 유가 하락으로 부진했기 때문이다.


허 연구원은 "2026년 이후에도 가스도매 사업은 이익 성장이 어렵지만, 연간 1조8500억~1조9000억원 안정적인 영업이익이 지속될 것으로 전망한다"면서 "해외 E&P 사업은 추가적인 유가하락이 없을 경우 캐나다 BC LNG 프로젝트 영향으로 실적 개선이 예상된다"고 설명했다.

캐나다 BC LNG 프로젝트는 액화 서비스 이용료(Tolling Fee)를 매출로 인식하는 사업으로, 유가와 연동되지 않는다. 관련 영업이익은 2026년 700억원, 2027년 1200억원 발생이 예상된다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 지원으로 완성한 스마트팜[농업 바꾼 FTA]⑥ "'대기업보다 낫네?' 말 나온 이유"…3억4000만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

서울 최대 '아파트 공화국' 송파, 전국 상승률 1위 비결은 '육각형 입지'

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

LG 에어컨 로고 떼어 갔더니 '75만원' 벌어…진짜 '금'이었다

1000만원대 월드컵 결승전 티켓 9만원에 산다?…FIFA 가격 인하

유명 성인 사이트서 2억건 이상 검색·시청기록 유출…"해커 금전 요구"

트럼프 상호관세, 내부서 논쟁…백악관 비서실장 "엄청난 이견 있었다"

트럼프, 17일 밤 대국민 연설 예고…경제 성과 강조할 듯

새로운 이슈 보기