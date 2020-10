[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 26일 이건희 삼성 회장 별세에 대해 “세계 역사에 기록될 반도체 성공신화를 창조한 혁신 기업가의 타계에 깊은 애도를 표한다”고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “고인은 도전과 혁신, 인재경영으로 삼성을 초일류 글로벌 기업으로 성장시켰다”며 이같이 밝혔다.

그는 “국내 1등이 세계1위 기업이 될 수 있다는 국민적 자부심과 글로벌 디엔에이를 심어줬다”며 “혁신의 기업가 정신은 후대 기업인의 귀감은 물론 우리 경제 성장과 발전의 밑거름이 됐다”고 말했다.

그러면서 “고인의 공로를 기리며 추모의 마음을 유가족과 삼성그룹 임직원께 전한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr