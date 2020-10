은행연합회, 차기 회장 선임 절차 착수…오늘 첫 이사회

26일 정기이사회 이례적으로 은행회관 아닌 프론트원서 개최

관료, 정치권 출신 거론…누가 될 지 후임 촉각

[아시아경제 박선미 기자] 은행연합회가 26일부터 차기 회장 선임 절차 작업에 본격 들어간다.

금융권에 따르면 은행연합회는 이날 오후 5시경 서울 마포 스타트업(신생벤처기업) 지원센터 '프론트원'에서 정기 이사회를 연다. 10개 은행장으로 구성된 이사진은 이사회에서 다음달 30일 임기가 끝나는 김태영 회장의 후임 선임 일정과 방식 등을 논의할 예정이다.

회장 후보 추천은 이날 이사회에서 회장 후보 선출방식 등이 확정되면 10개 은행장과 은행연합회장 등 총 11명이 다음달 초께 비공개로 따로 만나 각각 회장 후보를 추천하고, 이후 몇 차례의 만남을 통해 논의, 검증, 심사를 거쳐 최종 후보를 선정하는 방식으로 진행될 예정이다

차기 은연합회장 후보로는 관료 및 정치권 인사 등이 유력하게 거론되고 있다. 최종구 전 금융위원장과 민병두 전 더불어민주당 의원, 임종룡 전 금융위원장 등이 대표적이다. 사모펀드 환매중단 사태와 빅테크(대형정보통신기업)와의 규제 형평 문제, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 불확실한 경영 환경 등으로 은행권의 목소리가 적극적으로 반영되야 하기 때문이다.

한편 이사회 후 같은 건물에서 이어지는 만찬에는 회원사 22개 은행장과 외부인사로서 윤석헌 금융감독원장이 초청됐다. 이 자리에서는 신용대출 등 가계부책 관리, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 소상공인 금융지원, 사모펀드 관리 등의 이슈가 논의될 것으로 예상된다.

