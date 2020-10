롯데제과 빼빼로, 모나미와 만나 볼펜으로 변신

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데제과가 종합 문구기업 ‘모나미’와 협업해 빼빼로를 활용한 이색 굿즈 ‘빼빼로 X 모나미 컬래버 한정판’을 선보였다고 26일 밝혔다.

빼빼로데이를 맞아 기획된 빼빼로 X 모나미 컬래버 한정판에는 다양한 맛의 빼빼로와 초코, 누드, 화이트쿠키, 스트로베리쿠키 4종의 빼빼로 모양을 본떠 만든 모나미 153 볼펜 4개(빼빼로 X 모나미 153 DIY 펜키트)가 들어있다. 펜은 직접 조립해 사용할 수 있고, 자신만의 조합에 따라 색다른 디자인으로 만들어 쓸 수 있도록 DIY 형식으로 볼펜의 각 부분이 분해돼 들어있다.

빼빼로 X 모나미 컬래버 한정판은 들어있는 빼빼로의 종류에 따라 분홍색과 하늘색 두 가지 종류가 있다. 이들 제품에는 12개의 빼빼로와 빼빼로 X 모나미 153 DIY 펜키트가 들어있다. 분홍색 제품에는 아몬드 빼빼로, 크런키 빼빼로가 각 6개씩 들어있고, 하늘색 제품에는 초코 빼빼로, 아몬드 빼빼로, 누드 빼빼로 및 크런키 빼빼로가 각 3개씩 들어있다. 판매 가격은 1만7900원이며, 26일부터 G마켓과 옥션을 통해 온라인에서만 한정 판매한다.

