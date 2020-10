[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 선거 유세차 메인주를 방문하던 중 한 농장에서 핼러윈 호박에 사인을 했다. 트럼프 대통령은 "이 호박이 오늘 이베이 경매에 오를 것"이라고 말했다.

