[속보] 서울 신규 확진자 나흘째 20명대…누계 5,533명

서울 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 10일 하루 23명 늘었다고 서울시가 11일 밝혔다.

서울의 하루 신규 확진자 수는 6일 33명이었다가 7일 20명으로 감소한 뒤 나흘째 20명대에 머물렀다. 신규로 파악된 환자 23명은 모두 10일에 확진됐다. 11일 0시 기준 서울의 확진자 누계는 5천533명이 됐다.

진행 중인 집단감염 사례 중 도봉구 다나병원(서울 누계 59명)과 마포구 서울디자인고등학교(〃 8명)에서 신규 확진자가 1명씩 나왔다.

또 신규 확진자 중 2명은 타 시·도 확진자 접촉자(〃 244명), 11명은 옛 집단감염과 산발 사례를 합한 '기타'(〃 2천873명)로 분류됐다. 감염 경로가 파악되지 않은 '조사 중' 사례는 4명(〃 962명) 발생했다.

이날 서울의 64번째 코로나19 사망자가 공개됐다. 사망자는 지난달 9일 확진돼 서남병원에 입원해 있다가 이달 10일 숨졌다. 집단감염과의 연관성은 조사 중이다.

