[주말 날씨]전국 곳곳 비 소식…내륙 아침 20도 안팎

[아시아경제 문혜원 기자] 이번 주말은 전국 곳곳에서 비 소식이 있겠다. 내륙을 중심으로 아침 기온이 20도 안팎으로 떨어지며 다소 선선해질 전망이다

11일 기상청에 따르면 12일과 13일 아침 최저기온은 각각 16∼21도와 13∼20도, 낮 최고기온은 20∼28도와 21∼26도로 예보됐다.

토요일인 12일은 전국이 대체로 흐리고 서울·경기와 충청도, 전라도는 새벽, 경남과 제주도는 아침, 경북 동해안은 오후까지, 강원도는 13일 낮까지 비가 오는 곳이 있다. 경북 내륙에도 12일 새벽부터 아침 사이 산발적으로 빗방울이 떨어질 전망이다.

11∼12일 예상 강수량은 강원 영동 30∼80㎜(많은 곳 강원 북부 산지 100mm 이상), 전남 남해안·경북 동해안·경남 해안·제주도 10∼60㎜, 서울과 경기도·강원 영서·충청도·전라도(남해안 제외)·경남 내륙·울릉도와 독도·서해 5도 5∼30㎜다.

일요일인 13일 오전은 전국이 대체로 흐리고 오후에는 구름이 많겠다. 전라도 내륙은 대기 불안정으로 오후에 소나기가 내릴 수 있다.

기상청은 비가 내리는 곳은 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러우니 운전 시 각별히 주의해야 한다고 했다.

